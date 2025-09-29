¡Otra DANA amenaza a Valencia, Sánchez se frota las manos por si hay víctimas y Puente se descojona!

En La Retaguardia de este lunes 29 de septiembre, Eurico Campano analiza con el presidente de honor del Circulo de Empresarios, John de Zulueta y con el director de ElCatalan.es, Sergio Fidalgo, el penúltimo exabrupto en redes sociales del Ministro de Transportes, Oscar Puente.

Valencia se encuentra nuevamente en el centro de atención meteorológica y política del país. La alerta roja por lluvias torrenciales ha puesto en marcha todos los protocolos de emergencia en la Comunidad Valenciana, con previsiones que apuntan a acumulaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado en cuestión de horas. Pero aquí no solo se trata de agua; la borrasca también revela las grietas y los excesos retóricos de nuestra clase política.

La Agencia Estatal de Meteorología ha dejado claro que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, el litoral norte de Castellón y Valencia estarán expuestos a un riesgo extremo. Ante esta situación, las autoridades autonómicas y locales han decidido suspender clases, cerrar parques y cementerios, además de desaconsejar cualquier actividad al aire libre. Mientras tanto, los vecinos reciben alertas en sus móviles que, lamentablemente, ya no sorprenden a nadie .

El Gobierno central y el oportunismo político

La llegada de una nueva DANA no solo pone a prueba los sistemas de protección civil, sino que también actúa como un barómetro para evaluar el clima político del país. En Madrid, Pedro Sánchez observa el despliegue mediático con la destreza de un tahúr experimentado: cada adversidad meteorológica se convierte, en estos años recientes, en terreno fértil para construir relatos y gestionar emociones colectivas.

No faltan quienes apuntan que el presidente no deja pasar la ocasión para capitalizar la tragedia, como si las tormentas fueran sus aliadas climáticas para reforzar su mensaje de protección y cercanía. Desde la oposición, el sarcasmo se hace notar: “Sánchez se frota las manos ante la posibilidad de una gestión mediática que le permita presentarse como salvador nacional”.

Mientras tanto, en Valencia, el presidente autonómico Carlos Mazón ha tomado decisiones firmes, organizando mesas de coordinación y asegurando que los recursos de emergencia estén listos ante cualquier eventualidad. La tensión política es palpable; la comunicación entre Moncloa y la Generalitat Valenciana oscila entre un protocolo institucional cortés y recelos subyacentes .

Puente y la polémica del humor en tiempos de crisis

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido romper con el guion del drama institucional. En una serie de intervenciones públicas y a través de redes sociales, Puente ha adoptado un tono desenfadado que algunos critican como burla mientras otros lo consideran simple ligereza. Sus comentarios no han logrado calmar los ánimos; al contrario, han intensificado las tensiones en Valencia, donde cada gota trae recuerdos del desastre provocado por la DANA anterior.

En su última aparición pública, Puente hizo comentarios frívolos sobre las inundaciones, lo que generó una ola de críticas por su aparente falta de sensibilidad institucional. Su tono jocoso ha sido interpretado como una falta de respeto hacia quienes sufren las consecuencias del temporal y evidencia esa distancia emocional que a menudo separa a los despachos ministeriales de la realidad cotidiana .

El presidente Mazón ha solicitado “seriedad y coordinación” ante esta crisis.

Por su parte, Puente respondió que “no hay que exagerar”, mientras Valencia se prepara para posibles evacuaciones.

Contexto, antecedentes y las consecuencias posibles

Las DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) ya forman parte del vocabulario común en la Comunidad Valenciana. Este episodio recuerda al desastre vivido el año pasado cuando gran parte de la ciudad quedó sumergida con pérdidas millonarias. Los servicios de emergencia han aprendido lecciones valiosas; sin embargo, tanto la incertidumbre meteorológica como la gestión política siguen siendo elementos cargados de tensión.

En cuanto a lo que podría suceder:

Se prevén daños materiales en infraestructuras y viviendas, especialmente en áreas vulnerables.

Habrá interrupciones en servicios públicos debido a la suspensión de clases y actividades deportivas.

Se anticipan cortes viales y evacuaciones preventivas en barrios más expuestos.

Un debate político renovado sobre cómo mejorar la coordinación entre administraciones e incrementar inversiones en prevención podría salir a flote.

Un temporal que salpica a todos

La borrasca no hace distinciones políticas; sin embargo, cada declaración pública, cada tuit o rueda de prensa se convierte rápidamente en munición para una guerra narrativa incesante. Mientras Sánchez observa desde Madrid, Mazón coordina esfuerzos desde Valencia e incluso Puente improvisa chistes; los valencianos miran al cielo con esperanza y cruzan los dedos por un desenlace favorable.