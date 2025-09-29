Losantos raja contra el discurso sanchista del rey Felipe VI en la ONU: «Son párrafos dignos de ‘Barbie Gaza'»

Carga a cuchillo contra el discurso, no tanto contra la persona.

Federico Jiménez Losantos, en su filípica dominical en ‘Libertad Digital‘, está que echa las muelas con la intervención del rey Felipe VI en la sede de la ONU.

El también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) no oculta que es el Gobierno Sánchez quien está detrás del texto leído por el monarca.

Pero aun así hace varias observaciones al Rey de España:

Es sabido, pero en el discurso se olvida, que los violadores y asesinos de Hamás, ante los que no se ha movilizado ni la décima parte de medios y políticos occidentales que contra Israel, siempre han colocado sus arsenales bajo hospitales y escuelas, que la supuesta hambruna es obra de Hamás, que ha acaparado por completo la ingente ayuda para mejorar la vida en Gaza, empleada en crear 500 kilómetros de túneles, al modo del Vietcong, para provocar la derrota política, no militar, de Israel, como pasó con los USA. Es involuntariamente cómico, pero maldita la gracia que tiene en boca del Rey, los «actos aberrantes que están en las antípodas de lo que este foro representa.

Compara parte del discurso con el que hacen los ‘zejateros’ en los premios Goya:

Totalmente fuera del estilo del Rey, con trémolos dignos de los Goya, es lo de que esos actos «repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional». ¿A cuál? ¿A la de China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Venezuela? ¿A la saudí, catarí o yemení? La gran mayoría de los países de la ONU son dictaduras corruptas y asesinas. Una cosa es no escupir en el plato del anfitrión y otra alabar el plato de bosta. Y si el Rey evitó el terminacho «genocidio» también podría haberse ahorrado la pregunta retórica sobre «el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas, ¿con qué destino?»

Destaca dos párrafos que ensalza especialmente el diario ‘El País’:

España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia. Condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás, pero con la misma firmeza, demandamos que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.

Resalta Losantos que:

Si ridículo es ese «clamamos, imploramos, exigimos», peor es condenar «con la misma firmeza» el «execrable terrorismo de Hamas» y que Israel no aplique «sin reservas, el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania» y que para España sean iguales, y requieran «la misma firmeza», la masacre de civiles del 7 de octubre de 2024, y la guerra de Israel contra esos violadores y asesinos para recuperar los rehenes, vivos o muertos, que secuestraron los criminales de Hamas. Lo del «derecho humanitario internacional» es novedad del gramático Albares. Existía el «Derecho de gentes», de origen español, para las guerras clásicas y los ejércitos clásicos, difícilmente puede regir para las «guerras híbridas».

Recuerda el fundador de esRadio que a Felipe VI no le hacían falta este tipo de ‘performances’: