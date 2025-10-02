'LA BURBUJA'

¡El padre Custodio da la cara y habla en Periodista Digital!

El ‘capitán araña’ Sánchez abandona a la flotilla y se apresta a encarar un ‘iceberg’ electoral

Fin del circo.

La ‘flotilla de las tentaciones’ se hundió o, mejor dicho, Pedro Sánchez decidió abandonarla a su suerte.

El inquilino de La Moncloa ya no ve posible sacarle más jugo electoral al asunto y ha optado por hacer dejación de funciones después de engatusar a las Ada Colau y ‘Barbi Gaza’ con el ‘buque niñera’.

Sobre este y otros asuntos se hablará largo y tendido en ‘La Burbuja’ de este 2 de octubre de 2025, el programa que dirige y presenta Josué Cárdenas que contará en plató con Alicia Bódalo, Juan Velarde y una conexión de mucho fuste, el padre Custodio.

