Israel obliga a ducharse a la flotilla de perroflautas

La charlotada llegó a su fin.

Israel no repitió dos veces la advertencia a las tripulantes de la flotilla que pretendía llegar a Gaza.

La ayuda humanitaria se dejaba donde estaba previamente acordado o no se dudaría en apresar a las ocupantes de las embarcaciones.

Y así pasó, que la Ana Alcalde (‘Barbie Gaza‘), Ada Colau y Greta Thunberg se han ganado a pulso estar retenidas por unos días o unas semanas hasta ser deportadas de nuevo a España.

De hecho, ya habían sido aleccionadas 24 horas antes por el Gobierno Sánchez cuando este cambió de parecer y dijo que el ‘buque niñera’ que escoltaba a la flotilla no iba a entrar en aguas controladas por Israel.

¿El resultado? Caso omiso. Ahora serán el argumento que el 4 de octubre de 2025 esgrimirán los podemitas y los de ‘Hamás’ Madrid para intentar incendiar las calles de Madrid en una manifestación a favor de Palestina.

