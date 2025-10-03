El presidente va p’alante: el ‘caso Begoña’ deriva en el ‘caso Sánchez’

Se le pone la cosa de color hormiga.

A Pedro Sánchez se le empieza a estrechar el cerco y cada vez tiene más complejo quitarse los muertos judiciales que están cayendo sobre Moncloa y el PSOE.

Y es que lo que se conocía como ‘Caso Begoña‘ ha dado un giro sorprendente, convirtiéndose desde la noche del 2 de octubre de 2025 en el ‘Caso Sánchez‘.

El juez Juan Carlos Peinado dejó claro en sus últimas resoluciones que, sin la posición de Sánchez, Begoña Gómez «difícilmente”»habría podido llevar a cabo los delitos que se investigan.

El auto fechado el jueves del instructor del caso Begoña concluye que «sin el vínculo con el presidente”, difícilmente su esposa habría podido cometer los presuntos delitos por los que se la investiga.

