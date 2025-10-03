'24X7'

El presidente va p’alante: el ‘caso Begoña’ deriva en el ‘caso Sánchez’

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

Begoña Gómez y Pedro Sánchez

El 'Caso Begoña' arrastra a Sánchez: la corrupción no hubiera sido posible sin el amo del PSOE en la jugada

Se le pone la cosa de color hormiga.

A Pedro Sánchez se le empieza a estrechar el cerco y cada vez tiene más complejo quitarse los muertos judiciales que están cayendo sobre Moncloa y el PSOE.

Y es que lo que se conocía como ‘Caso Begoña ha dado un giro sorprendente, convirtiéndose desde la noche del 2 de octubre de 2025 en el ‘Caso Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado dejó claro en sus últimas resoluciones que, sin la posición de Sánchez, Begoña Gómez «difícilmente”»habría podido llevar a cabo los delitos que se investigan.

El auto fechado el jueves del instructor del caso Begoña concluye que «sin el vínculo con el presidente”, difícilmente su esposa habría podido cometer los presuntos delitos por los que se la investiga.

Para hablar de este y otros asuntos estará este 3 de octubre de 2025 en el plató de ’24×7′ el empresario Mariano Calabuig. Todo bajo la presentación de Josué Cárdenas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

IMPRESIÓN 3D

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]