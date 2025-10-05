Antonio Coque lanza a Alfonso Rojo un estremecedor aviso: «Lo que ocurrió en Yugoslavia puede pasar en España»

Antonio Coque es licenciado en Derecho, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y miembro de la Guardia Civil, en servicio activo desde 1982. Master Universitario en Análisis e Investigación Criminal; doctorando en Influencia y Persuasión; especialista en Derecho policial y uso de la fuerza, es también director y profesor del título de Experto Universitario en Intervención Operativa Policial, de la UDIMA.

Como experto en comunicación, estudios que realizó en la Universidad del Norte de Florida (USA), imparte seminarios, cursos, conferencias y dirige programas sobre el uso de la fuerza policial, así como técnicas de comunicación, liderazgo, negociación y mediación, para gobiernos, instituciones, empresas y organizaciones públicas y privadas.

El autor de ‘Misión en Mostar‘ deja varios titulares en esta charla en ‘Tiempo de Hablar‘ con Alfonso Rojo:

Nunca se deja de ser guardia civil. Estuve dos años de mi vida como guardia civil en Mostar, en la Policía Europea, éramos diez guardias civiles que formábamos parte de ese cuerpo. Casi la mitad de la población no estaba de acuerdo con tener una independencia de lo que era Yugoslavia. Y se inicia la guerra. En Misión en Mostar, uno de los guardias civiles, pues tiene una doble misión. La oficial, que es pertenecer como agente de la Policía Europea, y una extraoficial, que es la localización y búsqueda de terroristas de ETA en los campos internacionales, de Bosnia Central. En ese conglomerado de campamentos internacionales se dieron cita organizaciones terroristas, como IRA, ETA y otros grupos. Somos una sociedad muy apardillada, ya vemos cómo está la sociedad en la actualidad. Eso es el camino donde nos vamos a ir de Europa. Vamos a quedar como un parque temático. Lo que fue la guerra en Bosnia te da para saber que el ser humano puede hacer lo mejor y lo peor. ¿Podemos llegar a eso en España? Pues sabemos que sí, de la misma manera ocurrió en Yugolavia que estaba en el centro del corazón de Europa. Nos conocimos en Mostar cuando me llamaron para acercarme a un punto X donde habían detenido a un periodista español y resulta que eras tú (Alfonso Rojo). Tardé cuatro años en escribir la novela, ten en cuenta que mi profesión es la de ser abogado. Eso sí, escribo de forma regular. Bosnia solo existe en los papeles, sigue la doble división entre croatas y musulmanes. Conociendo la estupidez en España podría repetirse aquí lo que sucedió en Yugoslavia. Solo hace falta un cisne negro.

‘Tiempo de hablar’

Desde su estreno, ya han pasado por este espacio de ‘Periodista Digital’ auténticos tiburones de la política de la talla de Santiago Abascal, Ramón Tamames o Esperanza Aguirre, José Luis Balbás, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños…