'LA FRONTERA'

¡APAGÓN INMINENTE para tapar los sobres de Sánchez!

Periodismo Online

El acuerdo de paz en Gaza acaba con el que se había convertido en el comodín favorito de la izquierda española y en particular del Gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus miserias.

Sin embargo, el hedor -a chistorras- de la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo es tal que no hay cortina de humo que pueda ocultarlo. Las causas judiciales siguen avanzando, los indicios acumulándose y el reparto de ‘protagonistas’ ampliándose.
Estos y otros asuntos de actualidad son abordados por Rebeca Crespo en La frontera de este jueves, 9 de octubre.

