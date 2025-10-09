¡APAGÓN INMINENTE para tapar los sobres de Sánchez!

El acuerdo de paz en Gaza acaba con el que se había convertido en el comodín favorito de la izquierda española y en particular del Gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus miserias.

Sin embargo, el hedor -a chistorras- de la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo es tal que no hay cortina de humo que pueda ocultarlo. Las causas judiciales siguen avanzando, los indicios acumulándose y el reparto de ‘protagonistas’ ampliándose.

Estos y otros asuntos de actualidad son abordados por Rebeca Crespo en La frontera de este jueves, 9 de octubre.