Sánchez a la deriva: la paz en Gaza le deja sin excusas para tapar las ‘chistorras’ y sus chorizos

Hasta Podemos lo advirtió.

El embargo fake aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ayer en el Congreso solo iba a servir para colgarse una medalla de plástico, venderlo como una gran victoria e intentar distraer a la opinión pública de los escándalos que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Pese a la “premura” por aprobar la medida —fue aprobada en Consejo de Ministros hace un mes—, lo cierto es que todos se olían que Donald Trump estaba a punto de lograr el objetivo de la paz en Oriente Próximo, por lo que iban a perder el comodín que han usado durante el último mes.

Con el anuncio del presidente norteamericano, el marido de Begoña se queda sin su cortina de humo perfecta para intentar distraer de las próximas declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García, su comparecencia en el Senado y que se conozca la fecha del juicio del fiscal general del Estado.

¿Cuál será la nueva cortina de humo que usará el marido de Begoña para tapar sus miserias?

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este jueves, 9 de octubre, por Bertrand Ndongo, César Sinde, Juan Velarde y el economista Fran Simón.