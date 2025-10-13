Inda arremete con todo contra Tezanos por su última encuesta inventada: «¿Qué carajo te has metido?»

Solo queda para las burlas.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido su último barómetro, y las reacciones burlándose de las cifras que ofrece no han tardado en aparecer. El sondeo del ente público es el único que asegura que el PSOE lidera la intención de voto de cara a unas eventuales elecciones generales.
De acuerdo con las cifras del organismo que dirige José Félix Tezanos, el partido de Pedro Sánchez ganaría las elecciones con un 15 % de ventaja si se celebraran hoy.
Según el socialista, en el Barómetro de Opinión del mes de octubre no hay ningún tipo de impacto del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los presuntos ingresos «irregulares y opacos» del ex ‘número dos’ del PSOE y exministro José Luis Ábalos en las preferencias de los españoles. Al contrario: con cada caso de corrupción, con cada imputación y con cada nueva noticia de una chapuza en la gestión —como las pulseras telemáticas de seguimiento—, los socialistas aumentan en intención de voto.
Las reacciones no se han hecho esperar, y uno de los que no ha tragado con la última ‘inventada’ del propagandista de Sánchez ha sido el director de OKDiario, Eduardo Inda. Sin cortarse ni un pelo, ha arremetido con todo:
“¿Qué carajo te has metido, Tezanos? Este CIS es una salvajada incluso para ti”.
Sin embargo, muchos se han descojonado del barómetro. Uno de ellos ha sido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado:
“Parece ser que al PSOE lo de robar le da votos y que está a un imputado y dos chistorras de tener mayoría absoluta en el CIS de Tezanos.
Imaginamos que Sánchez habrá dado la orden de que todos los ministros se pongan a disposición de Koldo para seguir creciendo en las encuestas”.
Otra que no ha podido aguantarse ha sido la presidenta de OKDiario, Pilar Losantos, que estima que todavía “no ha salido el informe de la UCO incriminando a Ángel Víctor Torres. Para la semana que viene, el PSOE estará en mayoría absoluta y el PP en cinco escaños”.
El jefe de opinión de El Español, Cristian Campos, tampoco ha podido evitar pronunciarse sobre el esperpento y considera que en Corea del Norte se taparían un poco más
«Dice el CIS que Sánchez está 15 puntos por encima del PP. Me parecen pocos, 15 puntos. Yo creo que el PSOE está a dos escaños de tener todos los escaños del Congreso de los Diputados. Los 350. Todos para él. En Corea del Norte disimulan mejor que el PSOE».
