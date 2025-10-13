Inda arremete con todo contra Tezanos por su última encuesta inventada: «¿Qué carajo te has metido?»

Solo queda para las burlas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido su último barómetro, y las reacciones burlándose de las cifras que ofrece no han tardado en aparecer. El sondeo del ente público es el único que asegura que el PSOE lidera la intención de voto de cara a unas eventuales elecciones generales.

De acuerdo con las cifras del organismo que dirige José Félix Tezanos, el partido de Pedro Sánchez ganaría las elecciones con un 15 % de ventaja si se celebraran hoy.

Según el socialista, en el Barómetro de Opinión del mes de octubre no hay ningún tipo de impacto del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los presuntos ingresos «irregulares y opacos» del ex ‘número dos’ del PSOE y exministro José Luis Ábalos en las preferencias de los españoles. Al contrario: con cada caso de corrupción, con cada imputación y con cada nueva noticia de una chapuza en la gestión —como las pulseras telemáticas de seguimiento—, los socialistas aumentan en intención de voto.

Las reacciones no se han hecho esperar, y uno de los que no ha tragado con la última ‘inventada’ del propagandista de Sánchez ha sido el director de OKDiario, Eduardo Inda. Sin cortarse ni un pelo, ha arremetido con todo: