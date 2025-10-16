‘24x7’

Cuando Koldo quiera, el Gobierno salta por los aires y Sánchez va a prisión

Archivado en: Periodismo Online

Koldo García sigue los pasos de su jefe, José Luis Ábalos, y se ha acogido a su derecho a no declarar en su nueva comparecencia ante el Supremo para aclarar el origen de las chistorras, los soles, las lechugas y los folios.

El hombre que da nombre a la repugnante trama de corrupción socialista replicó la estrategia empleada ayer por el exministro, que le permitió evitar la prisión preventiva pese a que tanto el juez como la Fiscalía ven riesgo de fuga por su parte.

La argumentación ha sido que Ábalos es diputado —situación que causa estupor al magistrado instructor de la causa—, cosa que no ocurre con Koldo.

Sin importar si Koldo corre la misma suerte que su jefe o su exjefe, Santos Cerdán, lo cierto es que posee mucha información comprometida sobre el presidente del Gobierno. Y si el aizkolari quiere, puede tumbar al Ejecutivo.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 16 de octubre, junto al periodista Eduardo García Serrano.

