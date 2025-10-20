David Alandete frena en seco los sucios ataques recibidos por parte de Óscar Puente y otros monigotes del Gobierno Sánchez

Todo comenzó con una simple pregunta.

David Alandete, periodista del ‘ABC‘ y colaborador en la Cadena COPE y responsable de cubrir la información que se genera en la Casa Blanca, formuló unas cuestiones al presidente estadounidense que motivaron una encendida reacción del Gobierno de Pedro Sánchez:

🇪🇸 Lo que Trump me dice sobre España. Y aunque no le gusta a la ministra de Defensa que preguntemos. «España no ha sido leal con la OTAN. Es la única, porque todos los demás han subido, como sabes. Estaban en el 2% y todos subieron al 5%, pero España se negó. Creo que España… pic.twitter.com/hfGczvLnlq — David Alandete (@alandete) October 17, 2025

Quien tomó la antocha del acoso contra el corresponsal español en Estados Unidos fue el siempre ‘morigerado’ ministro de Transportes, Óscar Puente, que se arrancó en sus redes con este mensaje:

Otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. Quieren tanto a su país… https://t.co/waKVQJtPWR — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 18, 2025

Pero David Alandete, por supuesto, no se calló ante los ataques del exalcalde de Valladolid y desde los micrófonos de COPE replicó a este y a otros miembros del Ejecutivo sanchista que, de manera taimada, intentaron poner contra la pared al corresponsal español en la Casa Blanca:

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca el 20 de enero de este 2025, le he podido preguntar en unas nueve ocasiones sobre Venezuela, más ocasiones sobre Venezuela que ninguna otra, también sobre Brasil, Colombia, la OTAN, Francia y España. Es la segunda vez que pregunto sobre España. Yo he publicado y hemos comentado en la radio, en COPE, que se están preparando sanciones a productos específicos. Y lo que yo interpreto es que el gobierno ahora sale en tromba a criticarme, sobre todo con el ministro Óscar Puente, pero con muchos defensores del gobierno, sobre todo en medios públicos y en otros sitios, a criticar que se le pregunte a Trump. Me han llegado a decir que estoy obsesionado por haberle hecho dos preguntas.

El periodista cree que el Ejecutivo socialcomunista le acusa poco menos que de alentar las represalias de Estados Unidos contra una España que no ha cumplido lo pactado:

Yo creo que el gobierno de España está viendo que va a haber represalias de Trump por lo que se percibe como falta de compromiso con la defensa común y quieren buscar una cabeza de turco. Y esa cabeza de turco es la prensa, un periodista. Yo, personalmente ya vi como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue a un accionista de ‘El País‘, cuando yo trabajaba allí, a solicitar que rodaran cabezas, a que hubiera un cambio en ‘El País’. Fue a Telefónica porque era accionista de PRISA en aquel momento. Hubo una purga en el periódico ‘El País’ a una semana de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno. Algo inaudito. Yo en su momento dije que me parecía más digno de Turquía que de España.

Comentó que la presión que está ejerciendo el Gobierno Sánchez contra él es algo que no tiene parangón: