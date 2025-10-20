La UCO, a punto de desvelar la caja B y la financiación ilegal del PSOE, y Sánchez desquiciado

Sánchez, al borde de un ataque de nervios.

La financiación ilegal del PSOE es un tema que ha rondado en las conjeturas de muchas personas desde que se conoció la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo y, en especial, la derivada que representa la trama de los hidrocarburos.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dejado entrever ciertos indicios de que es más que probable la existencia de una caja B en Ferraz.

Y las pruebas empiezan a aflorar.

Muestra de ello es la exclusiva de Jorge Calabrés, que deja claro que el PSOE manejaba un fondo de dinero en efectivo que se entregaba en sobres en la sede de los socialistas.

De acuerdo con los documentos desvelados por El Español, hay un descuadre de 7.088,10 euros entre lo declarado por Ferraz ante el Tribunal de Cuentas y los pagos que entregaron a Koldo García.

El caso del exasesor de José Luis Ábalos no sería el único, ya que, según el periodista, sus fuentes le comentaron que el entonces gerente del PSOE, Mariano Moreno, empleaba el mismo procedimiento para realizar anticipos y abonos a altos cargos y otros trabajadores.

La noticia desvela la existencia de una caja B y, de ahí, a la financiación ilegal hay solo un paso.

Aunque el marido de Begoña se agarre a la poltrona como guacamayo a la percha, el panorama se le complica. Y no solo a él: a los socios de Gobierno les costará lo suyo seguir manteniendo en el poder a una panda de corruptos.

Estos y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el 24×7 de este lunes, 20 de octubre.