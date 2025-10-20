Santiago Abascal disipa la última cortina de humo de Pedro Sánchez con una frase contundente

Esperpéntico.

La última cortina de humo lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar distraer de la corrupción que salpica a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, ha durado muy poco.

La última ocurrencia del marido de Begoña ha sido traer al primer plano la discusión sobre el cambio horario estacional porque, según él, ya “no tiene sentido” y “apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente”.

El líder del PSOE ha asegurado que elevará esta cuestión de máxima preocupación para los españoles a Europa para “acabar” con el cambio horario en 2026. Toda una muestra de “política útil”, como afirma en su vídeo.

Sin embargo, esta nueva maniobra del mandatario no ha pasado desapercibida como lo que es: una jugada para distraer y evitar que se hable de los chanchullos que arrinconan tanto a Ferraz como a Moncloa.

Entre la gran cantidad de respuestas y zascas que ha recibido Sánchez, destaca la del líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha mostrado muy contundente.

Desde su perfil ha disipado la cortina de humo con una sola frase:

“La única hora que interesa a los españoles es la de tu puesta a disposición judicial”.