Se viraliza la bronca entre el bravucón Iglesias y Palomera que puso a la sanchista al borde de perder una jugosa tertulia

Fue un momento la mar de tenso.

Aunque quienes estaban como espectadores tuvieron que disfrutar como cochinos en el lodo.

Desde luego fue para coger palomitas y refresco extragrande al ver la brutal enganchada que tuvieron Pablo Iglesias y Esther Palomera en el programa ‘Malas Lenguas’ (TVE).

La bronca, que se produjo en junio de 2025, se ha viralizado a raíz de otra escena chanante acontecida entre periodistas de la misma cuerda el pasado viernes 17 de octubre de 2025 en la Cadena SER, en el programa ‘Hoy por Hoy’, dirigido y presentado por Àngels Barceló.

Tensión en el Hoy por hoy de Ángels Barceló tras una brutal bronca entre Javier Aroca y Berna González Harbour, con espantada incluida: «¡Esto es un insulto!»https://t.co/xkB8sokV8R pic.twitter.com/lIFNY5EveA — EL MUNDO (@elmundoes) October 17, 2025

Y es que mientras la periodista Berna González Harbour exponía sus argumentos en antena, Javier Aroca, en tono burlesco, se dedicó a imitar en sonido de una gallina.

¿La consecuencia? A pesar de los intentos de la presentadora, la periodista acabó por abandonar el debate.

De repente, en redes empezaron a comparar este momentazo con el acontecido meses atrás, en junio de 2025, cuando Pablo Iglesias y Esther Palomera se las tuvieron tiesas en TVE.

Así fue el momento más tenso:

Esther Palomera: «Yo he dicho lo que pienso aquí, en El programa de Ana Rosa, en tu cara y en la de cualquiera. No he tenido ningún problema. Te vuelvo a decir que yo en El programa de AR digo lo que quiero y llevo 14 años en ese programa y jamás me han dicho nada».

Pablo Iglesias: «¡Pero si tú me lo has contado a mí que te han dicho que te sacaban de la mesa, coño! ¡Esther, que me lo dijiste tú a mí! Me dijiste ‘me ha sacado de la mesa Ana Rosa Quintana’, y te comía la rabia cuando me lo contaste tú».

Esther Palomera: «Te he dicho que cuando iba Susana Díaz como entrevistada a mí me sacaban de la mesa, te lo digo a ti y lo he dicho allí. Por supuesto que sí, pero no con determinados temas. Tus problemas personales con la gente los arreglas tú donde quieras. Pero te quiero decir que no has inventado la izquierda, ni la política, y desde luego clases de periodismo tú no me vas a dar».

Pablo Iglesias: «No le voy a dar clases a nadie, pero en este país han sido periodistas corruptos los que han convertido buena parte del periodismo de este país en un estercolero. No estoy hablando de ti, yo no te meto en el mismo saco que a Eduardo Inda y Ferreras, y tú pretendías meterme a mí en el mismo saco que a fascistas. Y eso no te lo consiento. Y tú no estás aquí para darme lecciones».