Aldama tira de la manta, el tesorero del PSOE ante el juez y Sánchez en capilla

Cada vez que Víctor de Aldama habla, se encienden las alarmas en Moncloa.

El comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, en una entrevista con Antonio Naranjo, abordó el papel de los integrantes de la ‘banda del Peugeot’ en los chanchullos que investiga la UCO.

La conclusión de Aldama sobre las consecuencias de la implicación de los socialistas no debe de gustar nada en Ferraz.

“El señor Ábalos y el señor Koldo, lo tengo clarísimo, acabarán en Soto del Real. Por lo que estoy viendo, tiene muchas posibilidades Begoña Gómez de acabar, no en Soto del Real, porque es una cárcel de hombres y no pueden entrar mujeres. El hermano no lo sé y el propio presidente debería acabar en Soto del Real”.

Abonando el vaticinio del ‘nexo corruptor’ de la trama está el hecho de que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, ha sido citado por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para aclarar los sobres en efectivo que circulaban alegremente por Ferraz.

La Justicia sigue avanzando y las investigaciones arrojan cada vez más indicios de la existencia de una caja B en el PSOE y de la financiación ilegal que habría alimentado los fondos de esta caja alterna.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 21 de octubre, junto a Ramón Cendoya.