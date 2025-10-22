El Supremo apunta a la financiación ilegal del PSOE y deja a Sánchez camino del banquillo

La cosa pinta muy mal para Ferraz.

Ya no se trata solo de la más que probable existencia de una caja B en el PSOE.

El asunto escala cada semana y ahora es la posible financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez lo que apuntan los indicios encontrados hasta ahora por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El instructor del caso Koldo ha citado a declarar, el próximo 29 de octubre, al exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno Pavón, para que dé explicaciones acerca de los sobres con dinero que se entregaban a miembros de la ‘banda del Peugeot’ y acredite el origen de esos recursos.

Pero la situación sigue complicándose para el marido de Begoña y sus lacayos. La UCO sigue la pista de una donación de un millón de euros al PSOE en plena pandemia, que considera sospechosa.

Por si no fuera suficiente, también ha trascendido que la actual gerente de los socialistas, Ana María Fuentes, continuó pagando en sobres hasta 2024.

También tendrá que declarar la exsecretaria de Ábalos y Cerdán en Ferraz, Celia Rodríguez.

Los frentes se siguen acumulando para Sánchez, y estas declaraciones serán fundamentales para determinar la apertura de una investigación sobre la financiación irregular del PSOE.

Este y otros asuntos son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este miércoles, 22 de octubre, junto al periodista Xavier Horcajo.