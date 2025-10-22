Víctor de Aldama responde a los insultos de Óscar Puente con una advertencia brutal

El comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo ha respondido a los insultos del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras su entrevista con Antonio Naranjo en Telemadrid.

El socialista considera que es un “escarnio” que siga en libertad y le ha calificado de “cantamañanas”, afirmando además que todavía no se conoce su aportación a la causa judicial que arrincona tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al partido de Ferraz.

“Es un escarnio que este cantamañanas esté suelto mientras se le acusa de gravísimos delitos, sin que hasta la fecha se conozca aportación suya que haya contribuido al más mínimo avance de la causa en la que se le investiga”.

La respuesta vino en formato vídeo, y Aldama no se cortó ni un poco.

“El señor Óscar Puente, que tiene tiempo para insultarme y llamarme cantamañanas… Yo voy a ser bastante más educado y, como ministro que es, le llamaré de usted, porque además no le conozco. Creo que tiene tanta rabia porque es el único ministro de todos al que no conozco, ya que no servía para nada: ni servía en Valladolid como alcalde ni sirve ahora como ministro de Transportes, lo está demostrando. Tiene a media España parada y se dedica a estar todo el día en las redes sociales insultando y amenazando. A Vito Quiles le dijiste ‘saco de mierda’ y a Risto Mejide, ‘matón’. Es que no paras. Ese es el problema que tienes: estar tanto tiempo en las redes pendiente de todo el mundo y no de tu trabajo ni de lo que tienes que hacer”.

El catalogado por la UCO como “nexo corruptor” siguió con su arremetida contra el ‘pitbull’ de Sánchez, acusándole de querer “un minuto de gloria” y recriminándole el informe “falso” que presentó sobre la gestión del exministro José Luis Ábalos.

Le dijo que podía estar “tranquilo” porque “ha entregado muchas cosas” al Supremo, y que las pruebas que demostrarían que Sánchez sabía de los chanchullos de sus compañeros de la ‘banda del Peugeot’ saldrán a la luz.

Además, lanzó una advertencia a Puente y le recordó que conoce a mucha gente en común dentro del Ministerio: