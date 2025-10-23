  • ESP
NUEVO RIDÍCULO DE UNA CAMPAÑA OFICIAL

Se descojonan del ministerio de Educación de Sánchez por atribuir erróneamente una frase a Einstein

Lluvia de burlas contra la cartera que dirige Pilar Alegría por su tremenda pifia

Lo del Gobierno de Pedro Sánchez con las campañas raya en lo ridículo.

Después del fiasco del Ministerio de Vivienda con la infame campaña en la que se reía del problema habitacional, ahora llega la pifia del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con un mensaje que sonroja.

La cartera que dirige Pilar Alegría ha difundido en su perfil de la red social X una publicación que ha desatado las burlas.

En ella apuestan por “un aprendizaje que trasciende la memoria: comprender, crear y conectar saberes con la vida”.

Han acompañado el texto con una imagen que incluye la frase “La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela”, atribuyéndosela a Albert Einstein.

Sin embargo, la cita no figura en los Einstein Archives Online, que conservan más de 80.000 documentos del reconocido físico alemán.

Tampoco aparece en ningún registro académico, porque no es suya.

La frase circula en entornos educativos desde hace décadas y su origen ha sido motivo de discusión, atribuyéndose al psicólogo B. F. Skinner, aunque también a otras personalidades, pero nunca a Einstein.

Entre la lluvia de burlas que ha recibido la cuenta por la pifia, también hay críticas por el sentido del mensaje que pretenden transmitir, al despreciar la valía de la memoria en el proceso de aprendizaje.

