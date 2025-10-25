Pérez Henares, contundente con Alfonso Rojo: «Sánchez es el jefe de la kale borroka»

Escritor y periodista español, Antonio Pérez Henares, nacido en Bujalaro (Guadalajara) en 1953, ha desarrollado una larga carrera que inició en las páginas del diario ‘Pueblo‘, antes de pasar por otros medios como ‘Mundo Obrero‘, ‘La Razón‘ o Cadena Ser.

Trabajó como director de publicaciones en PROMECAL y fue un habitual de numerosas tertulias políticas en radio y televisión. Publica una columna sindicada por Europa Press y es presidente de la Asociación Escritores con la Historia.

En lo narrativo, Pérez Henares se ha especializado en la prehistoria de la península ibérica y sobre otras épocas de la historia de España, siendo ganador de premios como el Tigre Juan por su obra La cruzada del perro. Entre sus obras también destacan ‘Nublares’, ‘El hijo de la garza’, ‘El último cazador’, ‘La mirada del lobo’ o ‘Yo, que sí corrí delante de los grises’.

En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar‘, con Alfonso Rojo, dejó varios titulares:

«‘España traicionada‘ era un deber que tenía, por lo que fui y porque siempre me rebelo contra la mentira».

«En 1973 tuve mis primeras lecciones de sindicalismo».

«Llegué a ser redactor jefe de ‘Mundo Obrero».

«Sentí en mi propia carne el asesinato de los abogados de Atocha».

«Los que van hoy de antifranquistas no estuvieron entonces».

«Nicolás Redondo sí que estuvo en la cárcel con Franco«.

«El pueblo español tomó una decisión tremenda, dejar el franquismo atrás y apostar por la reconciliación».

«¿Recuerdas hablar de Franco en los años 80 o 90? ¡pues claro que no!»

«Zapatero rompe ese consenso, se lo dijo a Iñaki Gabilondo con aquello de que había que crear tensión».

«¿Ley de Memoria Histórica? No, lo de Zapatero fue la ley de la mentira histórica».

«Zapatero quiere retrotraernos a una Guerra Civil anímica».

«Sánchez compra todo el relato a los separatistas, a eta y a la extrema izquierda».

«Sánchez es el jefe de la kale borroka».

«Me fui de laSexta, de RNE y de otras tertulias me han echado».

«La facultad de Ciencias de la Información es un nido de adoctrinamiento».

«Sánchez tiene que abjurar de los que hicieron el PSOE moderno. Ahora Felipe González y Alfonso Guerra son fachas».

«Aquí Franco estaba enterrado y ahora me voy a morir con él aquí encima».

«La única buena película que se ha hecho sobre la Guerra Civil fue ‘La Vaquilla’».

«Las semillas del odio que ha plantado Sánchez es algo reversible».

«Si sánchez se perpetúa en el poder, la democracia habrá muerto».

«Con el sanchismo estamos cada vez más acosados en nuestra libertad de pensamiento, de obra y de palabra».

«Se ha borrado la Historia de España».

«Se ha empezado por borrar la palabra España y se sustituye por decir ‘este país’».

«Van primero a por una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, acosando incluso a quien la habla en algunas zonas».

«Todos estos que hablan mal de la Historia de España, los que denigran el Descubrimiento, los que hablan de genocidio, son unos idiotas».

«A la gente le ha costado mucho decir que era de derechas. En el mundo del cine, por ejemplo, era cerrarte puertas».

«A Sánchez se le están volviendo en contra sus bulos, sus fangos y sus mentiras».

«Espero llegar a ver a Zapatero y a Sánchez sentados en un banquillo respondiendo ante la justicia».

«Sánchez ha entregado la dignidad de los españoles en las manos de los separatistas».

«No le perdonaré a Sánchez que haya pactado con los terroristas la Ley de Memoria Democrática. ¡Me da asco!»

Desde su estreno, ya han pasado por este espacio de ‘Periodista Digital’ auténticos tiburones de la política de la talla de Santiago Abascal, Ramón Tamames o Esperanza Aguirre, José Luis Balbás, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños…