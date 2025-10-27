Ana Rosa retrata al ‘jefe de la oposición’ Pedro Sánchez: “Es un muerto viviente”

Truco o trato.

La periodista Ana Rosa Quintana ha reflexionado en su editorial sobre el cónclave de Junts para decidir si rompen definitivamente con el Gobierno de Pedro Sánchez, más preocupados por el ascenso de Alianza Catalana que molestos por las promesas incumplidas del líder socialista.

“Se acerca Halloween y Junts debate si da calabazas al Gobierno Frankenstein. En cualquier caso, este Ejecutivo ya es un muerto viviente, un gobierno zombi que camina sin presupuestos y sin leyes que aprobar porque ya no tiene votos para sacar adelante ninguna normativa”.

Adelanta que, si Junts rompe con el PSOE, no va a pasar nada, a menos que pacte el apoyo a una moción de censura, extremo que asegura que no harán porque Carles Puigdemont no va a renunciar a su amnistía.

“La reunión en Perpiñán parece más un truco que un trato. Un truco para seguir presionando a Sánchez en su semana horribilis, porque tendrá que ir al Senado, donde no puede mentir. Y ya sabemos que para el presidente no hay nada más terrorífico que decir la verdad”.

Ana Rosa ha criticado el discurso del socialista contra los barones del Partido Popular en una convención del PSOE celebrada este fin de semana en León. Más que presidente del Gobierno, ha hecho de líder de la oposición a la oposición.

“En su mitin ha arremetido contra, abro comillas, los recortes, la mala gestión y las mentiras”.

La presentadora de El programa de Ana Rosa recuerda las promesas incumplidas por Sánchez, tanto en gestión —como la construcción de vivienda—, como las mentiras sobre sus pactos con Podemos, Bildu o Puigdemont.