Inicia la semana de pasión de Pedro Sánchez con el dinamitero Carles Puigdemont en Perpiñán

El Gobierno Frankenstein afronta una semana de infarto: Sánchez en el Senado y el exgerente del PSOE en el Supremo

Sánchez y su cuadrilla cuentan nerviosos las horas, calibrando hasta dónde está dispuesto a llegar Puigdemont

El marido de Begoña enfrenta una semana muy complicada.

En esta semana de pasión se pone a prueba su relación tóxica con Junts. El partido de Carles Puigdemont se ha reunido para discutir si rompe definitivamente el matrimonio de conveniencia con los socialistas, con la moción de censura y la posibilidad de convocar elecciones rondando en los cálculos políticos.

Lo que ha precipitado este cónclave no son solo las promesas incumplidas de Pedro Sánchez, sino la subida meteórica de Alianza Catalana. El partido de Silvia Orriols está ‘desangrando’ a Junts —y al resto de partidos independentistas catalanes—, y el partido de Puigdemont necesita actuar para evitar caer en la intrascendencia en la comunidad autónoma.

Pero no caigamos en ilusiones.

Que rompan con Sánchez no representa necesariamente el fin del Gobierno Frankenstein. Mucho menos que apoyen la moción de censura. De hecho, lo más probable es que escenifiquen una ruptura ‘sin consecuencias’; es decir, sin un cambio real en el tablero político, que únicamente se reflejará en la imposibilidad, ahora sí, de aprobar cualquier normativa.

Y eso no es suficiente para que el líder del PSOE adelante las elecciones.

Este y otros asuntos de actualidad son analizados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este lunes, 27 de octubre, junto al analista político Carlos Paz.

