Isabel Rábago acaba con el ‘influencer’ Pedro Sánchez por su vídeo recomendando libros y canciones

Nuevo ridículo.

El esperpento de las campañas de comunicación del Gobierno sanchista continúa. De los mismos creadores del spot de Vivienda que generó indignación máxima y de la publicación del Ministerio de Educación que desató las burlas de los usuarios, ahora llega el influencer Pedro Sánchez.

En un vídeo publicado en TikTok, el presidente se ha vestido de intelectual, recomendando libros y canciones.

En la pieza audiovisual, el líder del PSOE ha asegurado que escucha Radio 3, la emisora de géneros y artistas alejados del mainstream, con escasa presencia en las radios comerciales tradicionales.

Así, ha recomendado la canción “Tu voz”, del grupo Vera Fauna. Un “descubrimiento” que realizó escuchando “uno de los pódcast” que emite la cadena.

Por si fuera poco, el marido de Begoña también ha tenido a bien recomendar un libro. Nada más y nada menos que del político estadounidense Henry Kissinger, escrito junto con el ex CEO de Google, Eric Schmidt, y el exdirector del MIT, Daniel Huttenlocher.

Eso sí, ante las dudas que iba a despertar, advirtió que no se identifica con el pensamiento del ex secretario de Estado estadounidense:

“Un libro de una persona con la que yo tampoco tengo mucha identificación intelectual, Henry Kissinger, pero que en el ámbito de las relaciones internacionales sí tiene escritos interesantes”.

La publicación no ha pasado desapercibida y ha desatado las burlas y críticas en las redes sociales.

Una de las más contundentes ha sido la de Isabel Rábago, que ha señalado que se trata de un nuevo intento de Sánchez para distraer a la opinión pública y evitar que se hable de los escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo:

“Dice Sánchez que nos leamos a Kissinger. Dudo mucho que hayas leído algo de él, salvo lo que te han escrito tus asesores a dedo. Con que te leas la Constitución es suficiente. Este ya no sabe qué hacer para que no hablemos de las mierdas de su familia, partido… etc.”