La ruptura de Puigdemont con Sánchez y el adelanto en Extremadura: generales en la primavera de 2026

La cosa se pone cada vez más difícil para que el marido de Begoña cumpla su promesa de agotar la legislatura.

La ruptura del matrimonio de conveniencia por parte de Carles Puigdemont hace, ahora sí, imposible que Pedro Sánchez saque adelante cualquier normativa en el año y poco que le queda en la Moncloa.

Si bien Junts asumirá la estrategia de Podemos —no somos socios del PSOE, pero tampoco apoyamos ninguna moción de censura del PP— y el presidente del Gobierno podría seguir en la poltrona viendo los días pasar, la presión aumenta exponencialmente.

No solo son las medidas sociales, y las que benefician a los españoles, las que están en riesgo de quedarse aparcadas; también su estrategia para terminar de colonizar el poder judicial, acabando con las acusaciones populares, puede descarrilar como los trenes de Óscar Puente.

Al mismo tiempo que esto ocurre, el adelanto electoral en Extremadura le vuelve a dejar en evidencia.

María Guardiola ha tomado la decisión tras no poder sacar adelante los presupuestos para el nuevo ejercicio debido a las negativas de PSOE y Vox. En lugar de prorrogar las cuentas, como ha hecho Sánchez —los presupuestos son de la pasada legislatura—, la popular ha optado por convocar elecciones, y serán los extremeños quienes se pronuncien en las urnas el próximo 21 de diciembre.

El adelanto en Extremadura deja sin argumentos al marido de Begoña, al PSOE y a todo el equipo de opinión sincronizada que defiende no convocar las generales ante la imposibilidad de aprobar las cuentas.

Este adelanto podría, además, generar una cascada de elecciones, especialmente en Aragón y Valencia.

Lo cierto es que son dos golpes muy duros en una semana complicada para Sánchez, con la declaración del exgerente del PSOE y su comparecencia en el Senado en el horizonte.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el 24×7 de este martes, 28 de octubre, junto al empresario Mariano Calabuig.