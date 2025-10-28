Torbe deja boquiabierto a Rojo: “La familia política de Sánchez me quiso vender un club nocturno”

Ignacio Allende Fernández (Portugalete; 25 de mayo de 1969), más conocido como Torbe, es un director, productor y actor de películas para adultos español. Antes de entrar en el mundo de los metrajes pornográficos, trabajó como dibujante animador; además, creó, dirigió y editó la revista de cómics La Comictiva.

El polémico Torbe visita el plató de Periodista Digital para hablar con Alfonso Rojo desde sus inicios en la industria del entretenimiento para adultos hasta sus problemas con la ley, pasando por su opinión sobre la actualidad política en España.

En su participación en Tiempo de hablar ha dejado frases interesantes: