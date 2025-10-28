Torbe deja boquiabierto a Rojo: “La familia política de Sánchez me quiso vender un club nocturno”

Ignacio Allende Fernández (Portugalete; 25 de mayo de 1969), más conocido como Torbe, es un director, productor y actor de películas para adultos español. Antes de entrar en el mundo de los metrajes pornográficos, trabajó como dibujante animador; además, creó, dirigió y editó la revista de cómics La Comictiva.
El polémico Torbe visita el plató de Periodista Digital para hablar con Alfonso Rojo desde sus inicios en la industria del entretenimiento para adultos hasta sus problemas con la ley, pasando por su opinión sobre la actualidad política en España.
En su participación en Tiempo de hablar ha dejado frases interesantes:
“Si la juerga de Ábalos en Teruel la hubiese montado yo, no lo diría”.
“Los medios de comunicación están comprados por el Gobierno”.
“Lo de Teruel se les ha escapado; estoy seguro de que hay muchas más fiestas y orgías”.
“El PSOE es un nido de puteros”.
“El Opus Dei me llevó al porno”.
“La familia política de Sánchez me quiso vender un club nocturno”.
“Se me acusó de retención ilegal, trata y abuso sexual”.
“Ahora no puedo trabajar porque ni siquiera tengo mis contactos”.
“La publicidad que hacía ETA para reclutar y adoctrinar era brutal”.
“Soy conservador porque soy realista”.
“A mí me han hecho un Nacho Cano”.
“La censura imperante es una aberración”.
“Ningún medio se disculpó cuando me liberaron; nadie dijo que la denuncia era falsa”.
“Mi voto está entre Alvise, Vox y el PP”.