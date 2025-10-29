‘24X7’

El fango de Sánchez tras un año de la DANA: víctimas sin ayudas y el PSOE en los juzgados

Archivado en: Periodismo Online

La hipocresía y el uso político que hace Pedro Sánchez de la DANA son el mejor ejemplo del nivel de caradurismo que es capaz de alcanzar.

Lo de su asistencia al funeral de Estado es la última burla a las víctimas, tanto valencianas como de otras comunidades que fueron abandonadas a su suerte por un presidente del Gobierno que se desentendió desde el primer momento de la catástrofe.

Tras un año de la tragedia, el Ejecutivo central sigue sin cumplir su promesa –oh, sorpresa– de entregar 2.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas. Por si fuera poco, el marido de Begoña ha usado una de las peores desgracias en la historia de España para abonarla a sus campañas de odio contra el PP y la derecha.

Pero el balance es todavía peor para Sánchez. Mientras acude a Valencia a reírse en la cara de las víctimas, con las que no tiene ninguna empatía, su PSOE sigue acumulando personas que pasan por los banquillos.

Hoy le corresponde declarar al exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, y a la exsecretaria de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, para dar explicaciones sobre el dinero que circulaba por Ferraz. Entran en calidad de testigos, pero habrá que ver si salen como investigados en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Estos y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este miércoles, 29 de octubre, con Eurico Campano y el periodista Román Cendoya.

