¡Sánchez viaja al ‘funeral fake’ a reírse de las víctimas de la DANA!

La hipocresía ya no solo de Pedro Sánchez, sino de todo el PSOE, es digna de estudio.

Los mismos que hace un año se negaron a cancelar la sesión en el Congreso para poder culminar su asalto a RTVE, con la connivencia de todas las bancadas de izquierdas y las independentistas, hoy se dan golpes de pecho y piden minutos de silencio.

Los mismos que hoy señalan al presidente valenciano por su gestión son los que prometieron más de 2.000 millones de euros para la reconstrucción y no han entregado ni la mitad.

El derroche de caradurismo del Partido Socialista es asqueroso.

Y el figura yendo a Valencia por primera vez desde que escapara como un cobarde ante la rabia e indignación del pueblo en Paiporta no es porque haya ‘cambiado de opinión’ o haya encontrado súbitamente el valor. No, el marido de Begoña acude al ‘funeral fake’ a reírse de las víctimas de la DANA.

Eurico Campano aborda este y otros temas de actualidad junto a la portavoz del PP en la Comisión Mixta UE del Congreso, Milagros Marcos, y el economista Ignacio Basco.