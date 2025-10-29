Sánchez comparece ante el Senado y esto deben preguntar PP y Vox

Este 29 de octubre de 2025 España vive bajo la influencia del primer aniversario de la mortal Dana que dejó más de 230 fallecidos.

Un circunspecto Pedro Sánchez se parapetó en las víctimas para no responder a lo que se le preguntó desde la bancada del principal partido de la oposición, algo sorprendente porque hace justo un año no tuvo empacho en impedir la suspensión total de un pleno para, eso sí, perpetrar el asalto a la RTVE.

Pero ni este primer año de la gota fría va a poder frenar la cita que más teme el inquilino de La Moncloa, su declaración en el Senado del 30 de octubre de 2025 a partir de las 9 de la manaña, en lo que se presume una jornada más que maratoniana.

