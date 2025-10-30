¡Sánchez humillado en el Senado! ¡El principio del fin!

Llegó el día que el figura no creyó que iba a llegar.

El PP finalmente ha tomado la decisión de citar al presidente del Gobierno en la comisión del Senado que investiga los chanchullos de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Ahora es el turno de los populares y de Vox para ser valientes e incisivos para arrancar las respuestas y explicaciones que el líder del PSOE no ha querido aportar. Si bien no habrá réplicas, los senadores tendrán que ser inteligentes en las preguntas que formulan para propiciar que Sánchez tenga que ofrecer respuestas concretas y evitar que convierta la interpelación en un mitin.

PREGUNTAS

Los interrogatorios de UPN y Vox recaerán en los senadores María Mar Caballero y Ángel Pelayo Gordillo. El PP usará como interrogador a Alejo Miranda.

El marido de Begoña afrontará preguntas puntuales, ya que los grupos de la oposición exigen de él respuestas concretas y tratarán de que no se vaya por peteneras, como es habitual en él y su cuadrilla

Una de las cuestiones inevitables es si el amo del PSOE ha recibido dinero en efectivo alguna vez en su rol de secretario general del partido. Un tema que ni él ni la actual gerente han logrado esclarecer. Interrogado al respecto la semana pasada en la SER, el marido de Begoña evitó meter la pata: «Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones», replicó.

La interrogante que, con toda probabilidad, más veces le han lanzado a Sánchez sin obtener ni una sola réplica es el motivo del cese de José Luis Ábalos en el verano de 2021, tanto del Gobierno como del partido. O, dicho de otro modo: qué sabía o qué pretendía tapar. Nunca lo ha desentrañado, al igual que el enigma de por qué lo reintegró en las listas de las generales de 2023, ¿quizá para blindarlo con aforamiento? Tampoco ha precisado cuándo se percató de que la UCO indagaba a Koldo García, quien aparentemente recibió un soplo.

Podrán indagar cómo es factible que, como jefe del clan del Peugeot, no oliera nada de las andanzas de Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, ni supuestamente de sus marañas corruptas. Y cómo solventó los gastos de aquella campaña de primarias. Y por qué el entonces asesor de Ábalos fraternizaba con sus ministros y los presidentes regionales del PSOE, colándose y saliendo como Pedro por su casa. Y qué le alertaron con exactitud Adriana Lastra y Carmen Calvo cuando acudieron a amonestarlo.

También convendría que aclarara si había empresarios que, tal como asegura Carmen Pano, transportaban dinero en efectivo hasta la sede del PSOE. Y si mantuvo vínculos con el empresario Víctor de Aldama, con quien posa en una foto durante un mitin y que pisó Ferraz la noche electoral de 2019. En una entrevista reciente en Telemadrid, Aldama soltó que abonó mordidas en Ferraz por valor de cuatro millones de euros a cambio de adjudicaciones de obra pública. «Son una banda de mafiosos encabezada por Sánchez, que estaba al tanto de todo», aseveró él.

Víctor de Aldama con Pedro Sánchez

El presidente tampoco ha desgranado jamás cómo la Dirección General de Carreteras se transformó en una suerte de cueva de Alí Babá sin que él tuviera constancia. Ni si estaba silenciando al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, al colocarlo en diciembre de 2021 al mando de la empresa nacional del uranio con un salario de casi 246.000 euros brutos. Ni si la fontanera Leire Díez operaba bajo sus directrices o, al menos, le remitía los frutos de su cacería contra policías, jueces y periodistas.

Como secretario general del PSOE, también debería rendir cuentas sobre por qué el partido demoró 16 meses en tramitar el expediente de expulsión de Ábalos, y si existió o persiste algún pacto de silencio con el exministro, que en sus cuatro declaraciones judiciales nunca ha implicado al partido ni a su líder. Y quién le susurra indicaciones a Ábalos en cada pleno, dado que vota invariablemente en sintonía con su antiguo grupo parlamentario.

Aunque el caso de Begoña Gómez no figura estrictamente en la agenda de la comisión, los senadores tratarán de sonsacarle si estaba al corriente de las cartas de recomendación que su esposa despachó en pro del empresario Carlos Barrabés, quien luego se alzó con varios concursos públicos. Y si sabía de las reuniones para sus negocios privados que Gómez celebró en la Moncloa, corazón de la Presidencia del Gobierno. Y si el lazo de su mujer con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, influyó en que el rescate a Air Europa fuera más veloz que el de otras aerolíneas.

Tampoco atañe al objeto el caso de su hermano, pero el amo del PSOE podría iluminar si dispuso enchufar a David Sánchez en la Diputación de Badajoz, y por eso ahora ampara al líder del PSOE extremeño y entonces presidente de aquella, Miguel Ángel Gallardo. Y, virando al procesamiento del fiscal general del Estado, si impartió órdenes a Álvaro García Ortiz para apoderarse del expediente del novio de Isabel Díaz Ayuso, que terminó en la Presidencia del Gobierno y, desde allí, en manos del líder del PSOE de Madrid de la época.

Tras casi 20 meses sin ofrecer explicaciones, esta docena de preguntas —y un sinfín más— claman por una respuesta.