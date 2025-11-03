  • ESP
Le cae la del pulpo al PSOE tras publicar un miserable mensaje sobre la DANA

Los socialistas siguen esparciendo el fango al retorcer el dolor de las víctimas y usarlo como arma arrojadiza

Le cae la del pulpo al PSOE tras publicar un miserable mensaje sobre la DANA
Vomitivo.

El PSOE no conoce límites en su empeño por intentar usar la tragedia de hace un año en Valencia como arma política.

Todo para lograr el objetivo —cumplido hoy— de hacer caer al Gobierno de Mazón —que no está exento de responsabilidades— sin importar las consecuencias.

Así las cosas, desde la cuenta del PSOE en X han realizado una repugnante publicación en la que intentan colgarse una medalla, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó a su suerte a los valencianos desde el inicio de la catástrofe. Solo hay que recordar cómo dieron prioridad al asalto de RTVE al día siguiente, cuando ya se entendía la magnitud de lo sucedido.

Al cumplirse un año de insensibilidad y cálculo político, los socialistas han publicado un mensaje en el que sacan pecho afirmando que reconstruyen, pese a que no han entregado ni la mitad de las ayudas prometidas, y se superan al afirmar que siguen al lado de los afectados “desde el primer día”.

“Un año después, el contraste es nítido: un Gobierno que reconstruye frente a una oposición que embarró la verdad.

Los socialistas seguimos donde estuvimos desde el primer día, al lado de las víctimas, porque la solidaridad no se improvisa: se demuestra con hechos, ayudas y presencia”.

Conscientes de lo miserable del mensaje, desactivaron las respuestas de la publicación para no tener que enfrentar los reclamos de los españoles de primera mano.

Sin embargo, la publicación ha despertado una indignación tremenda entre los usuarios de la plataforma, que no han aguantado la rabia ante tamaña patraña.

Uno de los primeros en reaccionar fue el eurodiputado Juan Carlos Girauta que los sentenció con una frase: «No tienen límites».

Otros usuarios recordaron cómo a los voluntarios que acudieron a la ayuda de los valencianos se les tachaba de ‘facha’ por parte de los operadores mediáticos del sanchismo.

