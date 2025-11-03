Le cae la del pulpo al PSOE tras publicar un miserable mensaje sobre la DANA

Vomitivo.

El PSOE no conoce límites en su empeño por intentar usar la tragedia de hace un año en Valencia como arma política.

Todo para lograr el objetivo —cumplido hoy— de hacer caer al Gobierno de Mazón —que no está exento de responsabilidades— sin importar las consecuencias.

Así las cosas, desde la cuenta del PSOE en X han realizado una repugnante publicación en la que intentan colgarse una medalla, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó a su suerte a los valencianos desde el inicio de la catástrofe. Solo hay que recordar cómo dieron prioridad al asalto de RTVE al día siguiente, cuando ya se entendía la magnitud de lo sucedido.

Al cumplirse un año de insensibilidad y cálculo político, los socialistas han publicado un mensaje en el que sacan pecho afirmando que reconstruyen, pese a que no han entregado ni la mitad de las ayudas prometidas, y se superan al afirmar que siguen al lado de los afectados “desde el primer día”.

“Un año después, el contraste es nítido: un Gobierno que reconstruye frente a una oposición que embarró la verdad.

Los socialistas seguimos donde estuvimos desde el primer día, al lado de las víctimas, porque la solidaridad no se improvisa: se demuestra con hechos, ayudas y presencia”.

Un año después, el contraste es nítido: un Gobierno que reconstruye frente a una oposición que embarró la verdad. Los socialistas seguimos donde estuvimos desde el primer día, al lado de las víctimas, porque la solidaridad no se improvisa: se demuestra con hechos, ayudas y… pic.twitter.com/MMpAXHVCvK — PSOE (@PSOE) November 1, 2025

Conscientes de lo miserable del mensaje, desactivaron las respuestas de la publicación para no tener que enfrentar los reclamos de los españoles de primera mano.

Sin embargo, la publicación ha despertado una indignación tremenda entre los usuarios de la plataforma, que no han aguantado la rabia ante tamaña patraña.

Uno de los primeros en reaccionar fue el eurodiputado Juan Carlos Girauta que los sentenció con una frase: «No tienen límites».

Otros usuarios recordaron cómo a los voluntarios que acudieron a la ayuda de los valencianos se les tachaba de ‘facha’ por parte de los operadores mediáticos del sanchismo.

No tienen límites. https://t.co/ZUAHbzHZep — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) November 2, 2025

He dudado si pronunciarme sobre este asunto, pero este tuit del PSOE me ha hecho explotar. Necesito desahogarme y expresar lo que llevo dentro: Ha dimitido Mazón. Y está bien que lo haga. Eso deberían hacer todos los que —teniendo puestos de responsabilidad— fallaron y no… pic.twitter.com/AGcn5bVkf2 — Los Meconios (@LosMeconios) November 3, 2025

No pararán retorciendo el dolor de las víctimas y del pueblo valenciano porque solo interesa el cálculo político. El cálculo que sólo mira hacia un sitio: el que oculta que el Gobierno no actuó ni antes ni después de la DANA; el cálculo que todavía hoy es incapaz de arrimar el… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 3, 2025

Hay que ser un verdadero cínico hijo de la gran puta para escribir esto. https://t.co/3i3nWAhy2C — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) November 2, 2025

Estamos viendo en directo cómo se reescribe la historia. https://t.co/b91Sz5z3bF — 𝗘𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 (@PSOEfilo) November 2, 2025