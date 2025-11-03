Pérez-Reverte arremete contra los periodistas y escritores ‘mudos’ ante los desmanes del Gobierno Sánchez: “El silencio de los corderos”

No se corta ni un poco.

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a publicar un mensaje contundente, retratando a los periodistas palmeros y a los periodistas y escritores palmeros y mudos.

El autor de la saga Alatriste ha criticado con dureza el silencio de muchos ante la última “genialidad” del Gobierno de Pedro Sánchez: regular el uso de la palabra cáncer.

El martes pasado, el Congreso aprobó una proposición no de ley impulsada por el PSOE para instar a un uso “responsable” y “empático” en ámbitos políticos e institucionales de la palabra cáncer.

Los socialistas aseguran que buscan sensibilizar ante la enfermedad y evitar metáforas peyorativas o insultantes. Todo ello en medio de la corrupción insoportable que salpica al partido, al Ejecutivo y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Pérez-Reverte ya se había mostrado en contra de la medida, afirmando que le iban a regular el uso de las palabras “su puta madre”.

Pero ante el silencio de periodistas y escritores frente a una iniciativa tan tontuna y útil para distraer, el exreportero de guerra ha vuelto a publicar un mensaje duro que refleja el estado de inacción del gremio, que calla tanto en estos asuntos como en casos más graves, como el de la activista podemita jaleando la violencia en TVE tras la agresión de violentos de extrema izquierda a un periodista que hacía su trabajo.

“Sorprende (aunque en realidad no sorprende en absoluto) el silencio de los corderos. Y me refiero a periodistas y escritores mudos. La lengua es nuestra herramienta de trabajo. Su libertad, precisión y eficacia son necesarias. Si no la defendemos nosotros, no lo hará nadie”.