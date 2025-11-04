Buenísimo estacazo de Daniel Lacalle a los economistas adeptos al PSOE

Para quitarse el sombrero.

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, dio una auténtica lección a los economistas adeptos al PSOE y, especialmente, a Pedro Sánchez.

En el transcurso de la I Jornada de Talento Sénior ‘Sabiduría y futuro, el valor del talento sénior en la empresa y la sociedad’, fue muy contundente a la hora de echar por tierra el optimismo que emana de La Moncloa:

El problema número uno de la economía española es que los ciudadanos son más pobres. El problema número uno de la economía española es que en España el salario mediano ha pasado de 16.000 a 14.000 euros y los salarios reales netos han bajado. Esa es la realidad. Y eso es, claro, considerando para el cálculo real un IPC, no la inflación. La inflación no es el IPC. Nos están acostumbrando lentamente a un empobrecimiento lento, ¿de acuerdo?, en el que te dicen que la economía va como un cohete, que la afiliación es un éxito brutal y está lleno de pluriempleo y de afiliados, afiliaciones sin remuneración, etcétera.

Habló de que España ha perdido una oportunidad pintiparada:

Y la verdad, bueno, la realidad es fundamentalmente la de haber perdido una oportunidad brutal. Porque aquí el Producto Interior Bruto crece. Que crezca el Producto Interior Bruto es muy fácil. Tú disparas el gasto público y disparas la deuda y sube el Producto Interior Bruto. Es más, es más. El Producto Interior Bruto son el consumo público, más el consumo privado, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Nos ha pillado un viento de cola brutal, que es el desplome de las materias primas y se lo han apuntado como crecimiento fantástico.

Rebatió las afirmaciones de un experto económico socialista sobre la cuestión impositiva:

El otro día me decía un economista socialista, que es un oxímoron, me decía que es mentira que se paguen más impuestos porque ha bajado la presión fiscal. Y le digo, es que la presión fiscal no ha medido ni ha… nunca ni mide si los impuestos son altos o bajos. Mide ingresos sobre PIB. Si tú me crujes a impuestos y a la vez subes el Producto Interior Bruto con mucho más gasto y con más inflación, resulta que pago mucho más impuestos por el numerador y mucho más el impuesto escondido por el denominador. Te quieren subir los impuestos. Es que es tan sencillo que eso. Claro, la presión fiscal, de hecho, se creó para eso. La presión fiscal como ratio se creó para que los estados dijesen que los impuestos no son muy altos. Se creó en dos países, que son dos infiernos fiscales, Bélgica y Francia, en los que los impuestos son tan absolutamente asfixiantes que dicen, hombre, no, pero la presión fiscal es solamente del 54%.

Resaltó la importancia de cuidar el sector del turismo en España:

Lo que es importante en España es que seamos conscientes de que tenemos la maravilla de un turismo que se ha desestacionalizado y que es un lujo el crecimiento del turismo que se ha comportado maravillosamente. Que es verdad que las empresas exportadoras lo están haciendo bien, están haciendo un buen trabajo. Que es verdad que es increíble que las empresas estén manteniendo el empleo, etc. y lo están haciendo bien. Todo eso lo tenemos. Pero que no podemos olvidar que estamos perdiendo lo mismo que nos ha pasado en tantas ocasiones. El problema de España siempre ha venido del exceso de euforia. El PIB per cápita está estancado. Tenemos la mayor tasa de paro de toda la lista de la OCDE.

Lamentó que España no haya sabido aprovechar esta época como sí lo han hecho Grecia y Portugal:

Fíjate qué cosa. Hay una cosa que ha pasado en esta época del cohete. ¿No? Fíjate que se ha dejado de hablar de Portugal y de Grecia. Sí. Porque Grecia tenía la mayor tasa de paro del mundo y la ha ido reduciendo sin acudir al subterfugio estadístico, a los fijos discontinuos inactivos que no tienen allí. ¿De acuerdo? Y Grecia y Portugal han aprovechado mucho mejor esta época que nosotros. Y por eso no se habla de Grecia y de Portugal.

¿El problema cuál es? El problema es el mismo que cuando nos decían eso de que España estaba en la Champions League, que era una cosa más ridícula. Cualquier persona que coja un avión sabe que esta economía no va bien. Otra cosa es que no vaya mal, que es distinto, ¿eh? Que es muy distinto. Que no va mal, obviamente, claro que no va mal. Tenemos un 20% del Producto Interno Bruto en turismo y en hostelería y hemos vivido una época maravillosa del turismo y de hostelería. El turismo y la hostelería que han salvado a la Eurozona de la recesión. Han salvado no solamente a España, sino a Francia, a Alemania, a Italia, etcétera, etcétera. Maravilloso. El turismo hay que defenderlo todos los días tres veces, ¿eh? ¿Sabes? Igual que hay que agradecer a Dios el que estemos vivos.

Lacalle resaltó que con el sanchismo se ha despilfarrado a manos llena el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia: