El pufo de la caja B del PSOE obligará a Sánchez a ir a elecciones

La reciente sacudida política causada por la presunta caja B del PSOE ha colocado a Pedro Sánchez en una posición insostenible.

El marido de Begoña, siempre hábil para la maniobra y el relato, se encuentra ahora frente a una realidad que no puede maquillar: su partido arrastra un descrédito tan profundo que amenaza con devorar la poca legitimidad que queda de su Gobierno.

Hasta ahora, La Moncloa se ha sostenido a base de equilibrios precarios, pactos de conveniencia y giros discursivos calculados. Pero la sospecha de una financiación paralela, sumada al desgaste acumulado por años de polarización inducida, coloca al Ejecutivo contra las cuerdas.

Aunque la investigación sigue su curso y serán los tribunales quienes determinen responsabilidades, el impacto político ya es evidente.

Sánchez ha hecho de la resistencia su marca personal. Se ha presentado como líder inevitable, como quien siempre tiene una estrategia escondida. Sin embargo, esta vez no se enfrenta a una batalla ideológica, sino a un desgaste moral. Y cuando se erosiona la confianza en la limpieza y transparencia del partido gobernante, no hay relato posible que lo salve.

Por eso, se plantean en serio unas elecciones anticipadas. No porque Sánchez lo desee, sino porque podría no tener otra salida. Si no convoca a las urnas, verá cómo su Gobierno se deshilacha día a día.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este viernes, 7 de noviembre.