'LA BURBUJA'

El PSOE quiere derrumbar el Valle de los Caídos 50 años después de morir Franco

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

No tendrás vivienda, pero sí propaganda, palancas europeas y supresión de placas de viviendas construidas durante el régimen del General Franco

No tendrás vivienda, pero sí propaganda, palancas europeas y supresión de placas de viviendas construidas durante el régimen del General Franco

El Gobierno Sánchez sigue empecinado en derrotar a un Franco que lleva medio siglo muerto.

La última obsesión es la de meter mano en el Valle de los Caídos y tratar de reconvertirlo a capricho del más rancio sanchismo.

El cambio más visible que experimentará Cuelgamuros con el proyecto ganador será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción en su lugar de un soportal a los pies del templo, semejante a una gran grieta horizontal que se extenderá de lado a lado por toda la explanada del recinto.

Los visitantes podrán acceder por debajo de este soportal a un vestíbulo circular con el techo descubierto que permitirá acceder tanto a la basílica como al nuevo centro de interpretación.

La creación de este centro de interpretación era uno de los elementos previstos en el concurso convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Para hablar de este y otros asuntos, Josué Cárdenas, director y presentador de ‘La Burbuja‘, contará en el plató de Periodista Digital con Juan Chicharro, general del Ejército, Alvaro Romero y Eduardo Arias, presidente y vicepresidente de la Plataforma 2025.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]