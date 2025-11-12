El PSOE quiere derrumbar el Valle de los Caídos 50 años después de morir Franco

El Gobierno Sánchez sigue empecinado en derrotar a un Franco que lleva medio siglo muerto.

La última obsesión es la de meter mano en el Valle de los Caídos y tratar de reconvertirlo a capricho del más rancio sanchismo.

El cambio más visible que experimentará Cuelgamuros con el proyecto ganador será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción en su lugar de un soportal a los pies del templo, semejante a una gran grieta horizontal que se extenderá de lado a lado por toda la explanada del recinto.

Los visitantes podrán acceder por debajo de este soportal a un vestíbulo circular con el techo descubierto que permitirá acceder tanto a la basílica como al nuevo centro de interpretación.

La creación de este centro de interpretación era uno de los elementos previstos en el concurso convocado por el Gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

