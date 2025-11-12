¡España se suicida! En 2050 no quedarán casi españoles

La cosa pinta mal.

‘Los últimos españoles. El suicidio demográfico de una nación’, último trabajo del coordinador del Observatorio Demográfico y responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, Alejandro Macarrón Larumbe y del periodista e historiador Miguel Platón Carnicero, señala que antes de 2045 o, a lo sumo 2050, la mayoría de los habitantes de España, de mantenerse las tendencias de los últimos cinco años, serían inmigrantes o hijos de inmigrantes.

En una entrevista reciente en ‘La Gaceta‘, el sociólogo lo tuvo claro:

Dependerá de los españoles. Si seguimos con las pautas mayoritarias –y suicidas– de los últimos 45 años en materia reproductiva y de familia (muchos menos niños, muchos abortos, menos bodas, muchos divorcios), y de los últimos 30 años en relación a la inmigración masiva y descontrolada, y votando muy mayoritariamente a políticos que fomentan todo eso o miran hacia otro lado, seguirá el deterioro demográfico, y sus consecuencias serán cada vez peores. Si reaccionamos –a nivel individual, volviendo la gran mayoría a tener varios hijos en familias estables; y apoyando a políticos que favorezcan la natalidad y el matrimonio, y corten de raíz el descontrol migratorio–, habrá final feliz. Yo espero que se produzca esa reacción, y lucho por ella, porque la alternativa es demasiado fea. Aún estamos a tiempo de enderezar las cosas. Resignarnos al hundimiento demográfico no es una opción sensata, y es inaceptable fomentar el derrotismo con ideas como ‘ya no vamos a volver a tener hijos como antaño’ o ‘no se pueden poner puertas al campo para evitar que sigan llegando inmigrantes en masa’.

Y sentenció:

En 20 años escasos, de seguir las tendencias recientes, los inmigrantes –sumando primera y segunda generación– serían mayoría, porque siguen llegando en masa, aportan un porcentaje creciente del menguante número de niños que nacen en España, y cada año las muertes de españoles autóctonos superan por más a los nacimientos de madres españolas nativas. Ya hemos recorrido la mitad de ese camino. Una cuarta parte de la población actual de España son personas nacidas en el extranjero o sus padres nacieron en el extranjero.

Sobre este asunto hablará largo y tendido Alejandro Macarrón en ‘Son las 8 y no he cenado‘, el programa que semanalmente dirige y presenta Josué Cárdenas en Periodista Digital.