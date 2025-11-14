García Isac desarma el relato sanchista: “Las dos Españas es un invento del PSOE antiespañol”

Francisco Javier García Isac (Madrid, 1966) es periodista, locutor, empresario y político.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en la actualidad es director general del Grupo de Comunicación EDATV, medio en el que presenta el programa En la boca del lobo en Informa Radio. También es articulista en distintos medios.

En su carrera profesional, ha presentado diferentes programas de televisión en Intereconomía TV, COPE y esRadio; además, ha sido colaborador en numerosas cadenas.

Es el invitado de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación con el director de Periodista Digital, ha dejado una gran cantidad de frases interesantes: