García Isac desarma el relato sanchista: “Las dos Españas es un invento del PSOE antiespañol”

Francisco Javier García Isac (Madrid, 1966) es periodista, locutor, empresario y político.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en la actualidad es director general del Grupo de Comunicación EDATV, medio en el que presenta el programa En la boca del lobo en Informa Radio. También es articulista en distintos medios.
En su carrera profesional, ha presentado diferentes programas de televisión en Intereconomía TV, COPE y esRadio; además, ha sido colaborador en numerosas cadenas.
Es el invitado de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.
En su conversación con el director de Periodista Digital, ha dejado una gran cantidad de frases interesantes:
“El PSOE es incompatible con el progreso y el desarrollo de españa”
“El PSOE es lo peor que le ha pasado al país, no hay nada digno en su historia”
“Felipe González y el PSOE de esa época son los inventores de la corrupción moderna, son los creadores del pelotazo”
“El PSOE de Sánchez es la evolución del PSOE de Felipe González”
“Si la degradación política continúa, vendrá uno peor que Sánchez”
“El PSOE ahora va de feminista pero siempre ha sido un partido muy machista”
“El PSOE es un partido de fanáticos; los militantes votan al tío más ideologizado”
“El PSOE ha entendido lo fácil que es comprar al cuarto poder: al que sirve bien siempre lo colocan”
“A la izquierda no le interesa la cultura, por eso fomentan la incultura”
“En la izquierda hay gente tan fanatizada que niegan lo de Ábalos, lo de Begoña y lo del hermanísimo”
“El votante socialista es tremendamente inculto; fruto de las políticas que lo ha fomentando”
“Cada vez la gente más joven se aleja de la izquierda”
“Estamos en el momento más bajo del periodismo español tanto intelectual como de obediencia al líder”
“El gobierno ha canibalizado los medios generalistas”
“Los tertulianos que vemos en la televisión son desechos de tinta”
“Hemos llegado a tal grado de degeneración que el Gobierno hace una ley antibulos para proteger sus bulos”
“En el libro identifico a un personaje del PSOE y tiro del hilo para identificar los chanchullos”
“Sánchez ha hecho un ejercicio de fidelidad perruna y al que discrepa, lo elimina. Un ejemplo es Patxi López”
“Con el primer libro, el PSOE amenazó con querellas y todavía las estoy esperando”
“Los libros se pueden leer por separados pero se complementan”
“Veo una evolución del PSOE a peor: dan carta de naturaleza a que cometan agresiones”
“Yo pensaba que la caída de Cerdán arrastraba a Sánchez”
“Yo creo que el año que viene cae Sánchez. Incluso antes del verano”