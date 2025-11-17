Vicente Vallés y la confesión con Alfonso Rojo sobre el periodismo incómodo: “No me quieren en Moncloa ni en Génova”

Vicente Vallés Choclán (Madrid, 18 de julio de 1963) es un periodista y presentador, licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

En su trayectoria ha formado parte de la Cadena SER, donde colaboró en los programas Hora 25 y Hoy por hoy; de TVE, donde dirigió y presentó el programa La noche en 24 horas y fue subdirector del Canal 24 horas; de Telecinco, donde fue subdirector de Informativos y se encargó de la presentación y dirección de La mirada crítica; y de Telemadrid, donde formó parte del equipo fundador de sus servicios informativos. En la actualidad, presenta y dirige Antena 3 Noticias 2, junto a Esther Vaquero.

Visita el plató de Periodista Digital como invitado de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para comentar su faceta como escritor al presentar el libro La caza del ejecutor, publicado por Espasa Libros.

En su conversación ha dejado frases y reflexiones muy interesantes: