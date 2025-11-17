Vicente Vallés y la confesión con Alfonso Rojo sobre el periodismo incómodo: “No me quieren en Moncloa ni en Génova”

Vicente Vallés Choclán (Madrid, 18 de julio de 1963) es un periodista y presentador, licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
En su trayectoria ha formado parte de la Cadena SER, donde colaboró en los programas Hora 25 y Hoy por hoy; de TVE, donde dirigió y presentó el programa La noche en 24 horas y fue subdirector del Canal 24 horas; de Telecinco, donde fue subdirector de Informativos y se encargó de la presentación y dirección de La mirada crítica; y de Telemadrid, donde formó parte del equipo fundador de sus servicios informativos. En la actualidad, presenta y dirige Antena 3 Noticias 2, junto a Esther Vaquero.
Visita el plató de Periodista Digital como invitado de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para comentar su faceta como escritor al presentar el libro La caza del ejecutor, publicado por Espasa Libros.
En su conversación ha dejado frases y reflexiones muy interesantes:
“La personalidad o parcelas de los personajes están basados en el autor”
“He estado en el 95% de los lugares que describo”
“La realidad de los casos de corrupción del PSOE supera a la ficción”
“Los rusos se nos quisieran tirar encima pero no los veo desfilando por La Castellana”
“Hay que plantar cara a las autocracias que se nos quieren venir encima: Rusia, China y Corea del Norte”
“No todos los países merecen que nos llevemos bien, aunque siempre desde el respeto”
“Con China hay que tener relación pero hay que tener cuidado”
“Los acuerdos del Gobierno Sánchez con China son poco recomendables”
“Cuando escribo, prefiero la ficción a los casos de corrupción de los que hablo a diario”
“Cuando te pones a escribir, lo haces sobre un tema que crees que conoces. Cuando empiezas, te das cuenta de tus carencias”
“No me quieren en la Moncloa y, últimamente, tampoco en Génova”
“En los países en los que todos los medios cuentan la noticia de la misma manera, hay dictaduras”
“No creo que los medios sean el Cuarto Poder; eso es producto de lo que pasó en Estados Unidos”
“Los gobiernos han caído por el desgaste de las noticias de corrupción pero no los han tumbado los medios”
“Los medios no deben marcar los procesos democráticos”
“Analizar y valorar los hechos es la esencia del periodismo”
“Sánchez puede sobrevivir a los casos de corrupción y volver a ser reelegido”
“Sánchez sabe movilizar bien a sus bases”
“Hay un sector muy importante de la izquierda y extrema izquierda que se ‘tapará la nariz’ y votará a Sánchez”
“Lo que más afecta a Sánchez es el problema económico entre los jóvenes por los bajos salarios y el precio de la vivienda”
“Resolver los problemas reales requieren años, no se hace con decretos”
“Desde la muerte de Franco, salvo la transición, no nos hemos puesto de acuerdo en grandes políticas”
“Me reuní con francotiradores profesionales que desmontan la tesis oficial del asesinato de Kennedy”