PP y Vox borran la sonrisa a Sánchez: desarman la estrategia de Moncloa con Mazón en Valencia

No caen en la trampa.

PP y Vox se han puesto de acuerdo en Valencia para que el secretario general del PPCV y portavoz del grupo parlamentario, Juanfran Pérez Llorca, sustituya a Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano.

La resolución se produce un día antes de que expire el plazo para la presentación de una candidatura tras la renuncia de Mazón. Ha trascendido que la inscripción se realizará mañana a las 10:30. Posteriormente, el Parlamento autonómico tendrá entre 3 y 7 días para convocar el pleno de investidura.

Pérez Llorca reunirá también a su grupo parlamentario para realizar una reestructuración y nombrar un nuevo portavoz.

El acuerdo entre PP y Vox desarma la estrategia de Pedro Sánchez, que pretendía seguir usando la tragedia de la DANA como arma arrojadiza, impulsando el malestar de los ciudadanos con Mazón, especialmente por su papel en las primeras horas de la catástrofe.

Ayer pudimos ver un ejemplo de esto, con el esperpento vivido en la Comisión de Investigación en el Congreso, en la que una panda de impresentables que, el día posterior a la tragedia —cuando ya se habían reportado las primeras muertes y había conciencia de la magnitud—, prefirió seguir con su asalto a RTVE antes que suspender el Pleno, se dedicó a insultar al expresidente valenciano e incluso a hacer de portavoz de las víctimas.

El acuerdo también abre un nuevo capítulo en Valencia y permite alejar el fango de la maquinaria de Sánchez y enfocarse en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Este y otros temas de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este martes, 18 de noviembre, junto al periodista Cake Minuesa.