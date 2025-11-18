Pablo Iglesias señala el negocio de la familia de Vito Quiles y horas después aparece vandalizado

Pablo Iglesias no lleva nada bien las críticas.

Prueba de ello es la última intervención desde su atalaya en Canal Red.

El podemita, harto de que comunicadores como Vito Quiles le saquen los trapos sucios, ha optado por lanzarse al ataque y hacer señalamientos.

Así que, ni corto ni perezoso, decidió que había que torpedear apuntando a temas de índole personal y familiar:

El abuelo materno del pequeño Vito fue el fundador de la empresa Balcini Sociedad Limitada, una sociedad al parecer dedicada a la fabricación de calzado. Tras la muerte del abuelo, la sociedad pasó a formar parte de la madre de Vito Quiles y de las cuatro hermanas de esta. El padre de Vito Quiles, italiano, es o fue empresario también. Fue administrador único de al menos seis sociedades.

¿El resultado de este señalamiento? Que horas después el negocio familiar apareción con esta pintada:

Vito Quiles, hijo de puta.

El periodista, en sus redes sociales, dio cumplida respuesta a Pablo Iglesias:

Vandalizan el negocio familiar de mi madre en Elche después de que Pablo Iglesias lo señalara públicamente. Esta gentuza es la que luego nos llama “nazis” a los demás. Pagarás por lo que haces, rata.

Quiles preguntó con toda la contundencia:

Y yo me pregunto, ¿de verdad es necesario señalar a la familia de alguien que no tiene ninguna responsabilidad pública, que no es un político, cuya familia es anónima, que no tiene ningún tipo de interés ni periodístico, ni mediático, ni informativo? Pues esta gentuza es la que luego se atreve a llamarnos nazis a los demás. Esta gentuza son los mismos que se atreven a llamarnos fascistas al resto, mientras envían a sus matones a pintarrajear la tienda, la fábrica de tus padres, porque no eres de los suyos.

Respondo a Pablo Iglesias después de que el negocio de mi familia haya amanecido pintado. pic.twitter.com/cRBbMCctMV — Vito Quiles (@vitoquiles) November 17, 2025