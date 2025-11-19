Álvaro Ojeda pronostica con Alfonso Rojo una aplastante victoria de PP-VOX: «De 200 escaños no baja»

En un mundo donde las pantallas dictan el pulso de la opinión pública, un jerezano de lengua afilada irrumpió como un torbellino, desafiando tabúes y encendiendo debates que revientan en las redes.

Álvaro Ojeda, nacido el 26 de octubre de 1980 en las calles vibrantes de Jerez de la Frontera, no es solo un periodista: es el pionero absoluto del YouTube político español, un rompedor de moldes que transformó el periodismo en un arma viral, cargada de ironía y verdad cruda.

Desde sus inicios en la radio de la Cadena COPE en 2002, donde cubría deportes con la pasión de un hincha del Real Madrid, Ojeda ya olía a rebeldía.

Pero fue en 2014 cuando todo cambió. Con el lanzamiento de su canal Mundo Ojeda, se convirtió en el primer comunicador en España en confrontar frontalmente a formaciones como Podemos a través de videos que acumularon millones de vistas en tiempo récord.

¿Quién más se atrevía entonces a desmontar narrativas progresistas con humor descarnado y datos demoledores?

Nadie. Él fue el ariete, el que abrió la brecha para una generación de creadores digitales que hoy copian su fórmula sin alcanzar su fuego.

Rompedor e iconoclasta por antonomasia, Ojeda no teme las sombras del poder ni las hordas de haters en Twitter (donde supera los 60.000 seguidores).

Sus intervenciones televisivas y sus tertulias radiofónicas son puro espectáculo: defensas feroces de la bandera, la Semana Santa y la Guardia Civil, envueltas en pullas que dejan a rivales como Cristóbal Soria mordiéndose la lengua.

Ha escrito libros como España con Dos Cojones, un manifiesto patriótico que vendió miles de ejemplares, y ha sobrevivido a denuncias por «incitación al odio» que solo avivaron su llama. En un oficio asfixiado por lo políticamente correcto, él grita lo que otros susurran: la libertad de expresión no es un lujo, es una batalla.

Y su influencia? Imborrable. Con hitos como el de los monos o leo de los leones de Trafalgar Square.

Con más de un millón de seguidores en redes, Ojeda no solo moldeó el discurso político digital en España; inspiró a una legión de «ojedianos» que hoy defienden valores tradicionales en foros y pantallas.

Es el showman que convirtió el periodismo en un circo glorioso, donde la verdad sale a patadas.

En tiempos de fake news y silencios cómplices, Álvaro Ojeda sigue siendo el eco que no se apaga: el que empezó la revolución y aún la lidera.

En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar’ (Periodista Digital) deja una buena ración de titulares que no dejarán indiferente a nadie.