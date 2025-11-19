Álvaro Ojeda pronostica con Alfonso Rojo una aplastante victoria de PP-VOX: «De 200 escaños no baja»

En un mundo donde las pantallas dictan el pulso de la opinión pública, un jerezano de lengua afilada irrumpió como un torbellino, desafiando tabúes y encendiendo debates que revientan en las redes.
Álvaro Ojeda, nacido el 26 de octubre de 1980 en las calles vibrantes de Jerez de la Frontera, no es solo un periodista: es el pionero absoluto del YouTube político español, un rompedor de moldes que transformó el periodismo en un arma viral, cargada de ironía y verdad cruda.
Desde sus inicios en la radio de la Cadena COPE en 2002, donde cubría deportes con la pasión de un hincha del Real Madrid, Ojeda ya olía a rebeldía.
Pero fue en 2014 cuando todo cambió. Con el lanzamiento de su canal Mundo Ojeda, se convirtió en el primer comunicador en España en confrontar frontalmente a formaciones como Podemos a través de videos que acumularon millones de vistas en tiempo récord.
¿Quién más se atrevía entonces a desmontar narrativas progresistas con humor descarnado y datos demoledores?
Nadie. Él fue el ariete, el que abrió la brecha para una generación de creadores digitales que hoy copian su fórmula sin alcanzar su fuego.
Rompedor e iconoclasta por antonomasia, Ojeda no teme las sombras del poder ni las hordas de haters en Twitter (donde supera los 60.000 seguidores).
Sus intervenciones televisivas y sus tertulias radiofónicas son puro espectáculo: defensas feroces de la bandera, la Semana Santa y la Guardia Civil, envueltas en pullas que dejan a rivales como Cristóbal Soria mordiéndose la lengua.
Ha escrito libros como España con Dos Cojones, un manifiesto patriótico que vendió miles de ejemplares, y ha sobrevivido a denuncias por «incitación al odio» que solo avivaron su llama. En un oficio asfixiado por lo políticamente correcto, él grita lo que otros susurran: la libertad de expresión no es un lujo, es una batalla.
Y su influencia? Imborrable. Con hitos como el de los monos o leo de los leones de Trafalgar Square.
Con más de un millón de seguidores en redes, Ojeda no solo moldeó el discurso político digital en España; inspiró a una legión de «ojedianos» que hoy defienden valores tradicionales en foros y pantallas.
Es el showman que convirtió el periodismo en un circo glorioso, donde la verdad sale a patadas.
En tiempos de fake news y silencios cómplices, Álvaro Ojeda sigue siendo el eco que no se apaga: el que empezó la revolución y aún la lidera.
En esta entrevista en ‘Tiempo de Hablar’ (Periodista Digital) deja una buena ración de titulares que no dejarán indiferente a nadie.
«Nunca he sido ultra».
«Yo fui el pionero en redes en hacer periodismo político de combate».
«El primero que cogió facebook para decir que el coletas nos la iba a colar fui yo».
«Hay censura en la España de Sánchez«.
«Hasta 2014, cuando entró la ‘nueva política’, vivíamos en una libertad plena».
«Ahora no se pueden contar chistes de gangosos ni de gays ni llamar negro a quien lo es».
«Te ríes del canario jilguero y seguro que sale una asociación, que trinca, a protestar».
«Antes el algoritmo no existía, Facebook era como un desierto sin vallar».
«El gobierno en la pandemia modificó el algoritmo para que el vídeo no se comparta».
«Yo hablo de lo que quiera y de lo que me da la gana, pero es verdad que uno también se va haciendo viejo».
«Vito Quiles y Bertrand Ndongo han mamado de mis pechos. Son muy buenos para defender España».
«Pasarán 30-40 años y seguiré siendo el que hizo el vídeo de los monos».
«Pablo Iglesias se ha dado cuenta que la buena vida es la que tiene ahora, no el falso comunismo».
“A Yolanda díaz parece que la han sacado de un catálogo de Mango«.
“En política estás cuatro años en el Congreso y ya tienes casi la vida resuelta».
«En Broncano veo muchas cosas de mí. Si yo hubiese sido de izquierdas estaría como él”
«Yo pude trabajar en televisiones autonómicas con el PP, pero no se hizo por el qué dirán».
«La única verdad es que todo es mentira».
«¿Qué es más fácil comprar? ¿al equipo o al portero? Porteros hay muchos».
«Lo que tiene que acabarse es con el anonimato en las redes sociales».
«La izquierda tiene ganado el relato a la derecha, absolutamente. y también las calles y el humor».
«Si no hay pucherazo, a pesar de no tener a favor el relato, la derecha saca más de 200 escaños».
«Estamos al nivel de que si a Sánchez le cogen con un menor y aseguro que no cae».
«Sánchez buscará una fecha de vacaciones para convocar las elecciones».
«En España sacamos los cojones cuando estamos con el agua al cuello».
«Yo soy muy cofrade, aunque el obispo no me tiene en muy buena estima».
«Yo no creo en las ONG».
«Creo más en las monjitas que en lo que representa el Vaticano».
«Juanma Moreno, a pesar de toda la maquinaria a tope de la izquierda, sacó mayoría absoluta».
«En la derecha siempre hay sitio para la izquierda, pero en la izquierda no lo hay para la derecha».
«A mí me llevó a Canal Sur el PSOE de Susana Díaz y cuando estaba dando caña por un tubo»
