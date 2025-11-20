Sánchez saca a pasear a Franco para tapar las miserias de Cerdán y la ‘Paqui’

Si había un día en que el marido de Begoña iba a sacar el ‘francomodín’, era justamente hoy, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador.

Sánchez intenta tener un día de paz tras conocerse un nuevo y demoledor informe de la UCO sobre los chanchullos de Santos Cerdán, que sería suficiente para hacer caer a cualquier Gobierno medianamente decente.

Sin embargo, no hay cortina de humo ni chuminadas que puedan tapar la asquerosa corrupción de los miembros de la ‘banda del Peugeot’, también conocidos como ‘los del 2%’.

Los chanchullos con las comisiones —pactadas en un piso franco— que les permitieron tener ‘chistorras’ y tarjetas con las que “gastar y gastar” en El Corte Inglés a la ‘Paqui’, la esposa de Cerdán; vivir en un piso de lujo en Madrid, pagar universidades privadas y disfrutar de un tren de vida muy superior al que podrían permitirse con el cargo político de quien era la mano derecha de Sánchez.

Otro aspecto que ha puesto encima de la mesa el informe de la UCO es el nivel de impunidad con el que actuaban los miembros de la trama de corrupción socialista. La foto en Marruecos en la que aparecen Ábalos, Cerdán, Koldo, junto con Alfredo Rodríguez Flores, Ricardo Mar Ruipérez, Ricardo Díez-Hochleitner y, especialmente, Jésica Rodríguez, como parte de una comitiva oficial.

La primera evidencia es la presencia de Cerdán, que en ese momento no ocupaba ningún cargo en el Gobierno y que no pintaba nada ahí.

La segunda, era la presencia de la amante de Ábalos —que cobró 3.000 euros por ir al viaje— implica que hubo mucha gente que sabía, al menos, de la vida ‘distendida’ del exministro de Transportes.

No estamos hablando de una reunión en un restaurante, sino de un viaje pagado con dinero público, en el que los nombres de los asistentes tienen que estar registrados por diversos entes públicos como los ministerios de Interior y Exterior.

Este y otros asuntos son abordados en el ‘24×7’ de este jueves, 20 de noviembre, junto al escritor Eduardo García Serrano.