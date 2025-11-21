La inhabilitación del fiscal general es una condena para Sánchez y prueba la guerra sucia contra Ayuso

Bofetón tremendo.

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un golpe durísimo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El fallo del Supremo, por un lado, retrata al marido de Begoña y, por el otro, confirma la guerra sucia impulsada desde Moncloa contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

A falta de la sentencia, que permitirá entender cuál ha sido el razonamiento y la causa específica de la condena, lo cierto es que los hechos —García Ortiz pidiendo el expediente a sus subordinados y solicitando que se lo remitieran a un correo privado en lugar del institucional; cómo la información de ese expediente termina en Moncloa y, posteriormente, en sus terminales mediáticas; y la admisión de la redacción de la nota de prensa— confirman que toda esta vergonzosa situación es producto de una miserable operación contra una rival política.

Solo basta escuchar las infames declaraciones de Óscar López en La SER intentando descalificar la condena, para entender que el único objetivo de la filtración era mermar la imagen de Ayuso.

La inhabilitación del fiscal general de Sánchez es también una condena a Pedro Sánchez por su manoseo de los poderes e instituciones del Estado.

