Pilar Losantos destruye a Silvia Intxaurrondo a cuenta de su defensa del fiscal general de Pedro Sánchez

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha dejado indiferente a nadie.

Una de las que se ha mostrado más contundente ha sido la presidenta de OKDiario, Pilar Losantos, que por un lado ha celebrado la decisión del Supremo y, por otro, ha atizado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al equipo de opinión sincronizada.

Losantos destaca el motivo político detrás de las acciones del que era jefe del Ministerio Público para perjudicar a la presidenta madrileña.

«Ha sido encontrado culpable por aprovecharse de su posición como fiscal general del Estado para obtener información que solo podía tener por razón de su cargo, es decir, un correo electrónico entre un particular y la Fiscalía, con el objetivo de contárselo a los medios de comunicación para provocar un daño fortísimo en la figura política de su principal rival, que es Isabel Díaz Ayuso».

Incide en que, a pesar de las embestidas contra el Supremo por parte de Moncloa y Ferraz, ampliadas por el equipo de opinión sincronizada, el Alto Tribunal ha considerado que García Ortiz es culpable.

«A pesar de los burdísimos intentos que ha tenido el Gobierno, desde su presidente, el ministro de Justicia y todos los altavoces mediáticos de la izquierda. Incluso aquellos que han estado a punto —por no decir que lo han hecho— de cometer perjurio en sede judicial ante el Supremo».

Losantos no ha dejado pasar la ocasión para enviar un dardo a una de las máximas representantes de la ‘Brunete Pedrete’, Silvia Intxaurrondo. La presentadora de TVE dedicó meses a desestimar las acusaciones y los indicios en contra de García Ortiz, en algunos casos con contorsiones imposibles, como recientemente ha hecho con Santos Cerdán.

«Hoy es un día absolutamente extraordinario para la Justicia española. Es un día extraordinario para todos aquellos que consumen todo el rato la basura que producen y se den cuenta de que hay una realidad distinta a la que leen en redes sociales y a la que les cuenta Silvia Intxaurrondo».

Sobre la condena, adelanta que las terminales afines y los periodistas palmeros enarbolarán la tesis del ‘lawfare’ para desestimar la sentencia y no tener que asumir responsabilidades ni pedir perdón.

«Es un gran día para la Justicia, a pesar de las amalgamas de ‘lawfare’ que van a empezar a repetir todos estos opinadores que están dispuestos incluso a mentir ante el Tribunal Supremo con tal de salvar a uno de sus soldados».

Por último, se ha choteado de que Pedro Sánchez no haya podido usar el 50 aniversario de la muerte de Franco para tapar los escándalos de corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

«No hay francomodín que pueda tapar este desastre enorme para el Gobierno de España».