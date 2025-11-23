‘TIEMPO DE HABLAR’

José Carlos González-Hurtado: “El ateísmo es irracional, lo científico es creer en Dios”

“Ser ateos es de letras, no de ciencias. El 95% de los Nobeles son creyentes”

Archivado en: Periodismo Online

¿Ciencia y Dios son incompatibles?

¿Existen realmente evidencias científicas de que Dios existe, creó el Universo y la vida tal como la conocemos?

José Carlos González-Hurtado ha venido a Periodista Digital para defender con rotundidad que la ciencia no solo no contradice a Dios, sino que apunta irremediablemente hacia él, con argumentos tan sólidos que hacen temblar los cimientos del ateísmo más enrocado.

También viene a demostrar que lo único razonable es que Jesús realmente fue Dios.

Si Jesucristo es Dios, lo cambia absolutamente todo. Si no lo es, también.

En esta entrevista, González-Hurtado defiende la tesis central de sus dos últimos libros:

Nuevas evidencias científicas de que Dios creó el universo y la vida Las evidencias de que Jesús es Dios.

Una conversación profunda, intelectual y provocadora con Alfonso Rojo en la que se presentan evidencias históricas, arqueológicas, proféticas, psicológicas, científicas y filosóficas que sostienen la divinidad de Jesucristo.

En palabras del propio autor:

«Invito a pensar con rigor y a aplicar la fe con fundamento».

Seas creyente, escéptico o buscador inconformista, esta entrevista merece la pena.

Las evidencias de que Jesús es el Cristo… podrían estar justo delante de ti.

¿Quién es González-Hurtado?

José Carlos González-Hurtado (Madrid, 1964) es un empresario y escritor español.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, también es doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma institución. Ha sido profesor universitario en la universidad madrileña y en la Universidad de Tel Aviv.

En su carrera profesional ha ocupado puestos directivos en grandes empresas multinacionales como IRi Worldwide, Carrefour y Procter & Gamble.

En su faceta de escritor y divulgador destaca su pasión por demostrar la existencia de Dios y la divinidad de Jesucristo, no desde la teología, sino desde la ciencia, la historia y la arqueología.

