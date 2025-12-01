Ábalos y Koldo aterrorizan a Sánchez: encienden el ventilador y ponen a Begoña en la diana

No van a caer solos.

José Luis Ábalos y Koldo García ya han dado varios avisos a navegantes de que no serán los tontos útiles ni la cabeza de turco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El exministro de Transportes dio una extensa entrevista a OKDiario que todavía sigue dando de qué hablar. Para completar, quien fuera mano derecha del marido de Begoña ha ‘disparado’ desde su perfil de X (antes Twitter), rebautizado como En el nombre de Ábalos, con un duro mensaje en el que acusa al líder del PSOE de autoritario.

«¿Qué puede representar alguien que, desde un gobierno o su oposición, no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas (…) Líderes autoritarios, medios comprados, Estado de derecho degradado… todos resueltos a aniquilar los derechos humanos y quieren hacernos creer que son los únicos que buscan la justicia y la verdad?».

Pero no solo se quedó ahí.

A través de su hijo, Víctor, señaló directamente a Begoña Gómez como partícipe activa en el rescate de Air Europa y afirmó que fue ella la urdidora de que Sánchez fulminase a su padre.

A estos bombazos se suma lo soltado por Koldo, que pone en la diana a la mujer de Sánchez.

De acuerdo con quien da nombre a la trama de corrupción socialista, fue testigo directo de conversaciones en las que la familia Hidalgo, propietaria de la aerolínea, debatió cómo compensar económicamente a la esposa del presidente por su intervención en el proceso de rescate.

«Comenzaron hablando, si no me equivoco, de 100.000 o 200.000 euros hasta llegar a un millón».

La presión sobre Pedro Sánchez crece cada vez más y tanto Ábalos como Koldo seguirán tirando de la manta.

Se vienen curvas para el galgo de Paiporta.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este lunes, 1 de diciembre, junto al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el periodista Xavier Horcajo.