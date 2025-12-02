Ábalos va a responder al «es un desconocido para mí» de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a desmarcarse de José Luis Ábalos asegurando ahora que, en lo personal, siempre fue “un gran desconocido” para él. Con esta fórmula, Sánchez intenta quitarse de encima cualquier responsabilidad sobre las revelaciones y acusaciones del exministro, al que acusa de mentir de forma deliberada. El líder socialista insiste en que tuvo “confianza política” en Ábalos, pero sostiene que su verdadera dimensión personal le era ajena, un argumento que muchos interpretan como un intento desesperado por tomar distancia de un escándalo que golpea directamente a la dirección del PSOE.

Lejos de ofrecer explicaciones convincentes, Sánchez se limita a cargar contra Ábalos mientras descarta emprender acciones legales, alegando que no quiere entrar en “una espiral de querellas”. Una postura que desde la oposición se percibe como signo de debilidad y de miedo a que el caso siga escalando. Mientras tanto, el propio Ábalos mantiene sus acusaciones, dejando en evidencia a un presidente que ahora pretende presentarlo como un extraño, pese a haber sido uno de sus hombres de máxima confianza durante años.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas aborda este martes 2 de diciembre de 2025 lo último de la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.