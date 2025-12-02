Sánchez se humilla ante Puigdemont, pero Ábalos y Koldo dinamitarán la legislatura

Son malos días para el marido de Begoña.

Aunque esta semana inicia con una ofensiva mediática, haciendo una gira por los platós de la sincronizada para intentar distraer o explicar la corrupción que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo con argumentos surrealistas.

En una entrevista en RAC1, Pedro Sánchez se ha humillado ante Carles Puigdemont, reconociendo que no ha cumplido con sus pactos con el prófugo de la justicia, en un patético intento por reconducir la legislatura. «Yo asumo los incumplimientos», afirmó.

Por si fuera poco, completó el patetismo afirmando que aprobará el cupo catalán y que se empeñará en aplicar todas las exigencias que los independentistas han planteado en su chantaje, con tal de usar sus siete votos para que el líder del PSOE permanezca en el poder.

El circo del socialista ha tocado fondo en su intervención en el programa Cafè d’Idees de Ràdio 4 y La 2 Cataluña, con Gemma Nierga, cuando aseguró que Ábalos era “un gran desconocido”. Sánchez se ha superado en su nivel de cinismo y capacidad de mentir, afirmando:

«Tenía una confianza política en él, es evidente, no la niego. Pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí».

Para completar el cuadro, el presidente del Gobierno dejó entrever su lado más autoritario evitando responder sobre a que si dimitiría en el caso de ser imputado por cualquiera de las tramas de corrupción que rodean a todos los ámbitos profesionales y personales de su vida.

