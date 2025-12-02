Una patriota saca a la luz con Bertrand Ndongo el secreto más cutre de Pedro Sánchez

El momento es desopilante a más no poder.

Una asistente a la concentración que se celebró el 30 de noviembre de 2025 en el Templo de Debod (Madrid), convocada por el Partido Popular, regaló a los lectores y seguidores de nuestro canal de Youtube en Periodista Digital un momentazo digno de ser puesto en bucle.

Esta patriota, entrevistada por nuestro reportero todoterreno, Bertrand Ndongo, el ‘León de Camerún‘, contó lo más grande sobre Pedro Sánchez.

La mujer contó que el ahora presidente del Gobierno, en sus tiempos de joven, aparte de arrasar entre el público femenino, tenía una pésima costumbre que acabó por indignar a los miembros de su pandilla:

Y también le llamaban los amigos ‘el simpa’. Sí. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era un ‘simpa’. Eso lo cuenta mi hija porque estando con los amigos del Ramiro de Maeztu, que él iba al Ramiro de Maeztu, chicos muy formales, le tuvieron que abochornar fuera y decir, no nos vuelvas a hacer jamás esto.

La entrevistada cuenta cómo acabó casado con Begoña Gómez, pero previamente había sido novio de una amiga de su hija. Aseveró que no se podía esperar mucho de esa relación con tu pareja tiene un padre dedicado al negocio de las saunas de relax: