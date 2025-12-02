Pitingo hunde a Chiqui Montero tras el ataque de la socialista a la Policía Nacional y la Guardia Civil

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado revuelo por dudar de la profesionalidad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al atender casos de violencia de género.

La socialista afirmó que los Cuerpos de Seguridad tenían que “comprender” la situación porque muchas veces son una “barrera” y no dan credibilidad a los testimonios de mujeres y niños agredidos.

Sus declaraciones generaron molestias en el Sindicato de la Policía Nacional, Jupol, que publicó un duro mensaje en el que criticaba las palabras de la segunda de Pedro Sánchez.

«Desde JUPOL, como Sindicato Mayoritario de la Policía Nacional, lamentamos enormemente las bochornosas afirmaciones que hoy ha vertido María Jesús Montero contra la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además de mostrar un profundo desconocimiento de cómo trabajan las FFCCSE con las mujeres y niños víctimas, pone en duda su profesionalidad, entrega y empatía, trasladando un mensaje muy desafortunado e incluso peligroso. Desde JUPOL solicitamos a InteriorGob —si hay alguien al mando— que pida las oportunas explicaciones a la vicepresidenta, así como que la emplazase a rectificar y pedir perdón públicamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Imágenes y declaraciones del acto organizado por el PSOE de Andalucía con motivo del #25N, llamado #ConAcento».

Tras ver esta publicación, fue el turno de Pitingo, que mostró su indignación con las palabras de Montero. Además, exigió que se disculpara con los Cuerpos de Seguridad:

«Ministra Montero, para hablar de la Policía Nacional y la Guardia Civil hay que tener, como mínimo, respeto y conocimiento. Usted hoy no mostró ni lo uno ni lo otro. Cuestionar la profesionalidad de quienes se juegan la vida todos los días para proteger a mujeres y menores no es valentía política: es demagogia barata. Antes de insinuar algo tan grave, pregúntese cuántas víctimas estarían hoy indefensas sin la labor impecable de las FFCCSE. Y ya que exige tanto a los demás, empiece por lo básico: rectificar y pedir perdón. Quien ocupa una vicepresidencia no puede permitirse discursos que siembran dudas donde solo hay entrega, humanidad y trabajo real. Porque, señora Montero, si de verdad quiere proteger a alguien, empiece por no atacar a quienes sí lo hacen a diario».