Sánchez se pone de rodillas dos veces ante Puigdemont, pero parece que el golpista esta vez no traga

Pintan bastos para el marido de Begoña.

El presunto y patético show de Pedro Sánchez ayer, arrodillándose ante el prófugo de la justicia Carles Puigdemont en un intento desesperado de volver a contar con sus siete votos, ha caído en saco roto.

El presidente del Gobierno pasó ayer por los platós de dos de los principales medios catalanes —RAC1 y La 2 Cat de RTVE— para bajarse los pantalones. Reconoció que no ha cumplido los acuerdos pactados con Junts y prometió que ahora sí se pondría a ello, tras el ‘no’ de los independentistas a la senda de déficit —junto a PP y Vox—. Además, han asegurado que el líder del PSOE tampoco tendrá Presupuestos este año.

«Nuestra posición no cambia, estamos donde estábamos», ha asegurado la portavoz del partido separatista en el Congreso, Míriam Nogueras, este miércoles en una rueda de prensa. En el encuentro con los medios, ha acusado a los socialistas de «bloquear» la legislatura con sus incumplimientos.

«Sánchez no tiene margen para aprobar unos Presupuestos nuevos. Sin los votos de los catalanes no se pueden aprobar», ha sentenciado la independentista. La diputada ha afirmado tajantemente que «no va a haber conversaciones» con el PSOE.

Aunque estas afirmaciones hay que tomarlas con pinzas —hay que recordar que se abstuvo en la votación contra el cierre de las centrales nucleares y que Nogueras dejó abierta la puerta si se cumplen sus exigencias sobre la amnistía a Puigdemont, la cesión de competencias en inmigración y el resto de cesiones pendientes—, la situación se antoja muy complicada para Sánchez.

En especial porque Puigdemont está sudando frío debido a que Alianza Catalana los está devorando.

