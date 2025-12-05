¡Sánchez está muerto por su corrupción y la puntilla electoral se la dan las guarrerías de Salazar

La corrupción que carcome al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez es tal que ha dilapidado todo el capital político y territorial que tenía el PSOE cuando el líder socialista ascendió al poder.

El patético argumento de que el marido de Begoña no conocía ni a Ábalos, ni a Cerdán ni a Koldo es tan absurdo que ni siquiera el equipo de opinión sincronizada puede hacer sus típicas contorsiones para impulsar el relato de Moncloa.

Pero —tristemente— la corrupción política hoy en día no es suficiente para generar asco en el votante socialista. Nada más hay que recordar cómo han minimizado el caso de los ERE, defendiendo que se indultara a José Antonio Griñán y Manuel Chaves; o que incluso aplaudan la inconstitucional amnistía al prófugo Carles Puigdemont, a quien hay que recordar que Sánchez prometió que traería a España esposado.

Sin embargo, hay un tema que le hace mucho más daño: el de los acosos a mujeres que han sido tapados de forma sistemática en Moncloa y Ferraz.

El esperpento de los socialistas con las guarrerías de Paco Salazar —otro íntimo de Pedro Sánchez— ha hecho mucha mella en la reputación del “Gobierno más feminista de la historia”. Hay que recordar que es el mismo Ejecutivo que aprobó la ley del “solo sí es sí”, que benefició a más de mil agresores y violadores; la ley trans; que compró pulseras telemáticas que no funcionan para proteger a las víctimas de violencia, o que tapó los abusos de las menores tuteladas en Baleares y Valencia.

A las “aventuras” del salaz Salazar se suma la infamia del secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, quien habría acosado a una edil con actuaciones similares a las del incondicional de Sánchez.

Claro que Sánchez conocía en lo personal a Ábalos. Por supuesto que tenía noción de los chanchullos de Cerdán, de las movidas de Koldo y hasta de las guarrerías de Salazar. Y lo sabía porque su proyecto autoritario no podría haberlo impulsado con gente medianamente decente y con un mínimo de valores. Sánchez, que vivió de las saunas de su suegro, necesitaba precisamente a ese tipo de gente que pudiera mentir como respirar, pactar con etarras y destruir España con tal de mantenerse en el poder.

Las guarrerías de su hombre de confianza y del líder del PSOE en Torremolinos son la puntilla electoral para un Sánchez que es un cadáver político.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el 24×7 de este viernes, 5 de diciembre, junto a la portavoz de HazteOir, Nouna Lozano.